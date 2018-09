Paul McCartney publicará un libro infantil sobre su experiencia como abuelo

Paul McCartney, antiguo miembro de The Beatles, anunció ayer que está preparando un libro infantil que verá la luz el año que viene sobre las aventuras de un «abuelo intrépido y explorador», basado en sus experiencias con sus ocho nietos.

La obra saldrá a la venta en septiembre de 2019 en el Reino Unido con el título de «Hey Grandude!», según anunció el músico en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter. El título recuerda al tema de los Beatles «Hey Jude».

«Empecé a escribir unas cuantas historias. Después hablé con los editores y les gustó lo que estaba haciendo», señaló McCartney, cuyos relatos estarán acompañados por el trabajo de la ilustradora Kathryn Durst.

"I’ve written a new children’s picture book. It’s called Hey Grandude! Why? Well… I’ve got eight grandchildren..."

