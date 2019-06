PRIMAVERA SOUND Un fan acosa a Miley Cyrus en Barcelona y llega a besarla La cantante se encontraba en la Ciudad Condal debido a su actuación en el Primavera Sound el pasado fin de semana. A la salida del hotel, un seguidor propasó todos los límites al agarrar del cuello a la artista, que tuvo que zafarse como pudo

La cantante estadounidense Miley Cirus desata la pasión allí donde va, pero este pasado fin de semana en Barcelona, debido a su actuación en el Primavera Sound, la histeria fue llevada más lejos de lo tolerable y un fan acabo agarrando con fuerza y besando a la cantante que se zafó como pudo.

La cantante iba en hilera con Liam Hemsworth, su marido, y se encontraban ambos entre los fans avanzando tras salir de su hotel en Barcelona. Cuando, de repente, un joven le agarró incluso del pelo y le dio un beso.

Recordemos, por otro lado, la reseña que hizo nuestro cronista David Morán de quien fuese Hannah Montana: «Algo más comedida, en comparación con Janelle Monáe, estuvo, y quién se lo iba a decir, Miley Cyrus, quien aprovechó el lanzamiento, ayer mismo, del EP «She Is Coming» para exhibir un perfil algo más maduro y, según se mire, también más convencional. Ni rastro, pues, de aquel chikipark disfuncional que se trajo consigo en su última visita al Palau Sant Jordi y con el que acabó de aplastar a Hannah Montana. De hecho, la estadounidense fue anoche todo caderazos, guitarras crujientes y atropelladas excursiones entre los ritmos sabrosos de "Mother’s Daughter", los guiños a Dolly Parton en "Jolene" y el poso rockero de "Party In The U.S.A.". Fue una fiesta, sí, pero más formal de lo esperado».