La gira de Luis Miguel hace parada en Sancti Petri

Es una de las citas más esperadas del verano desde que se anunció. Luis Miguel llega este miércoles a la provincia de Cádiz para actuar en Concert Music Festival con su poderosa voz y su potente presencia escénica. El cantante se subirá al escenario de Sancti Petri para repasar algunos de sus grandes éxitos, que no han sido pocos, en múltiples géneros y estilos, de su carrera.

Concert Music Festival será una de las últimas citas del 'Sol de México' en España, a quien solo queda sus citas en Valencia y las tres en Marbella para cruzar el Atlántico y continuar con el 'Luis Miguel Tour' en el continente americano.

Gran expectación

Con más de 100 millones de discos vendidos en toda su carrera, Luis Miguel llega a Chiclana en medio de una gran expectación. El cantante no se subía a los escenarios españoles desde 2018 y en esta gira está cosechando grandes éxitos allá por dónde va, con el 'no hay billetes' en muchos espectáculos, incluyendo lleno total en el Santiago Bernabéu durante dos noches. El público gaditano no espera menos y, buena prueba de ello, es que las entradas están prácticamente agotadas.

Aunque nació en Puerto Rico y tiene la nacionalidad mexicana, el artista tiene un fuerte vínculo con Cádiz, tierra de su familia paterna y donde pasó periodos de su infancia. Su padre era el artista Luis Gallego Sánchez, más conocido como 'Luisito Rey', natural gaditano. Este será el primer concierto de Luis Miguel en la tierra que le vio crecer, lo que se añade a los alicientes para convertir la cita en muy especial para público y artista.