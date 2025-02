Florentino Portero analizó en El Puerto la situación mundial

Florentino Portero Rodríguez ha sido el protagonista este martes de una nueva sesión del Aula de Cultura de Vista Hermosa que organizan ABC y La Voz de Cádiz. El historiador y analista de relaciones internacionales llegaba a la cita portuense con una conferencia titulada 'Grandes potencias sin orden ni concierto'.

El orador habló de que "las guerras son costosas incluso para quien las gana". Mencionó que el orden liberal ya no existe porque los promotores de Estados Unidos ya no están interesados en mantenerlo. Considera que ya no es útil para sus intereses y admiten el desorden con rivalidades internacionales.

En el panorama actual, el derecho internacional público deja de tener prevalencia respecto al derecho privado entre partes. Esto es Naciones Unidas frente al G7.

Para Florentino Portero, Occidente fusiona lo judeocristiano y lo grecolatino. Esto conlleva valores firmes y la mezcla de razón y fe que lleva a la ciencia. El individuo prevalece sobre el colectivo y se habla de democracia, estado de derecho y dignidad humana. Actualmente, se cuestiones todos estos valores que hacen que Occidente ya no actúe como bloque.

Para Portero, el nacionalismo es un invento europeo que funcionó y la Unión Europea se hizo, precisamente, para vencerlo. Tiene tamaño pero la Comisión no tiene las competencias para fijar a los estados porque las visiones no son iguales.

En un análisis y predicción de lo que puede venir, el historiador cree que "vamos a vivir un tiempo donde las sociedades admiten que el modelo debe cambiar". También asegura que "las clases medias son fruto de la ingeniería social del estado del bienestar y tendrán un futuro complicado". En su visión "nos espera desorden, rivalidad y caos porque las potencias no están alineadas para los acuerdos".

Fue una cita muy atractiva para conocer las claves de los países poderosos.

