El regreso de Mayorga, Barceló... y Elvis

Elvis siempre vuelve

Hace cincuenta años, en enero de 1969, Elvis Presley consumaba su regreso como rey del rock & roll. Con una década «desperdiciada» en la producción de películas, se promete a sí mismo: «No volveré a grabar ninguna canción en la que no crea». Ahora, Eduardo Izquierdo se recrea en su libro Elvis. El regreso (Lenoir, 2018) cartografiando el proceso que va de la minuciosa grabación del programa para la NBC Comeback Special en 1968 hasta From Elvis in Memphis, disco que tendría en «In the Guetto» la vuelta al hogar, y al éxito universal. Por Álvaro Alonso.