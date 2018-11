CINCO MINUTOS DE GLORIA ¿Los nuevos flamencos? Rosalía, El Niño de Elche, Soleá Morente... ¿Revolución?

Laura Revuelta

Meterse en territorio flamenco sin tener acreditado un máster en todos los palos del género resulta bien temerario. Si les vale, aporto mis muchas tardes -sábados y domingos, entre las seis y las siete- de escucha radiofónica de «Duendeando», en Radio 3, donde su presentador, Teo Sánchez, sale siempre al quite con ese enunciado tan brillante de «un programa de flamencos y pelícanos». Curiosidad no me falta. Arte, lo que se dice arte, ninguno; ni para bailar una sevillana, ni para tocar unas palmas acompasadas. Pero a lo que iba, al lío, bien grande, porque va de nuevos flamencos y con la santa iglesia flamencóloga voy a topar de frente y de perfil.

Anda el escenario revuelto desde que, hace ya casi dos años, una joven cantante de nombre Rosalía revolotea «malamente» de acá para allá. La muchacha (con «s» arrastrada, que dirían en Cádiz) nació catalana y ya ha entrado en el peor de los «mainstream» que una pueda sospechar: el de una gala MTV. Comentan los de pura raza que lo suyo no es flamenco ni es ná… Lo mismo se le critica al Niño de Elche, que a veces se pierde por bocazas. A ella nunca la he visto actuar. A él, sí, en un concierto de Martirio. También ha hecho sus «duetos» escénicos con Rocío Márquez, a quien también vi en el Auditorio Nacional, donde se hacía acompañar por una clásica Carmen Linares y por un iconoclasta Kiko Veneno. No se puede preparar una ensalada mixta más bien aliñada.

Que la voz del Niño de Elche te abre las entrañas como si emanase de los más hondo de la tierra es lo que yo siento, y nadie me lo puede quitar. Que a Camarón nunca le perdonaron su «Leyenda del tiempo» por partirse la camisa de la ortodoxia, es una verdad como un templo que aún sigue viva 26 años después de su muerte. Que Soleá Morente es hija de Enrique Morente, flamenca y gitana con todas las de la ley, está escrito en su partida de nacimiento. Que los flamencos y pelícanos sigan dando juego es lo mejor que le puede pasar al género.