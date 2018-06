ARTE María Luisa Fernández: Metidos en materia Vuelve a la galería MaisterraValbuena, una «histórica», María Luisa Fernández, que ahora se inspira en las tesis de Malthus

F. Carpio

@ABC_Cultural Actualizado: 29/06/2018 01:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan sólo lo hacen en progresión aritmética […] Para que se cumpla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el alimento sea indispensable a la vida, los efectos de estas dos fuerzas tan desiguales deben ser mantenidos al mismo nivel». Estas palabras conforman la esencia de la obra del economista inglés T. R. Malthus Ensayo sobre el principio de población (1798). En ella, desplegaba la teoría de que la población mundial crecería con mayor rapidez que los recursos naturales, con su consiguiente empobrecimiento.

Sus sombrías predicciones no llegaron a cumplirse del todo. Sin embargo, no parece que la difícil balanza entre población y recursos se haya ni mucho menos equilibrado. Este es asimismo uno de los motivos de reflexión creativa de María Luisa Fernández (1955), una autora que posee ya un amplio recorrido dentro del arte español, en concreto, en lo que se refiere a las prácticas escultóricas y espaciales. Así, en los 80 formó parte del colectivo CVA (Comité de Vigilancia Artística), junto a Juan L. Moraza, contribuyendo a la génesis de la Nueva Escultura Vasca. En este sentido, encuentro totalmente elogiable la labor de recuperación de ciertos nombres ya veteranos que la galería MaisterraValbuena está realizando. No todo tiene que ser arte emergente…

La exposición lleva por nombre 7,608,766,433+-, un título cuando menos curioso y que acoge la posibilidad de su cambio constante, al tratarse de la cifra de personas que pueblan la Tierra. Cuando lean esto, su número habrá cambiado… El proyecto consta de cuatro series distintas pero que a la vez se hilan entre sí por el concepto de «Materia», elemento consustancial a la existencia, y también por formalizar reflexiones plásticas sobre esas preocupaciones provocadas por las teorías malthusianas.

Dos de esas series, Materia liberada (mi pieza favorita), y Materia Mínima están vinculadas, en aspectos plásticos e ideas, a obras anteriores. A través de elementos expresivos bi y tridimensionales -óleos y piezas escultóricas en madera con apariencia antropomórfica- se plantea una suerte de representación simbólica del -aparente- progreso de la humanidad. Los dos últimos conjuntos, Materia fragmentada y Materia multiplicada, se sitúan en el otro lado de la balanza: el ámbito de la naturaleza. En este caso, los materiales y formatos son diferentes a los anteriores, y establecen una analogía con respecto al mundo animal de una manera en cierto modo también alegórica, al aludir a su presencia como una metonimia de su creciente y preocupante ausencia.