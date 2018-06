PANTALLAS «El día de mañana», una serie de Movistar para gente normal Mariano Barroso adapta la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón, premio de la Crítica en 2011, contada en seis capítulos

No es la primera vez que Ignacio Martínez de Pisón ve una novela suya en la pantalla. «Carreteras secundarias» fue llevada al cine por Emilio Martínez Lázaro, quien volvió a colaborar con el escritor en «Las trece rosas». «El día de mañana» ha llegado en forma de miniserie de seis capítulos a Movistar, con Mariano Barroso como director y guionista de un libreto que también firma Alejandro Hernández.

José María Pozuelo Yvancos escribió en estas páginas hace siete años que la novela, premio de la Crítica en 2011, era la mejor del autor hasta la fecha. Uno de sus aciertos, decía, es que los distintos narradores, hasta una docena, «no se limitan a serlo de la peripecia del protagonista, sino que actúan también como personajes, aportando sus propias vivencias». Barroso hereda la estructura y, vista la mitad de la historia, logra la primera serie «normal» de Movistar. Es casi «generalista», lo que no quiere decir que sea apta para todos. Mantiene la etiqueta «de autor», pero no es rara ni para minorías, lo que no tampoco significa que sea mejor.

Triunfar a toda costa

Las cadenas en abierto intentan seducir del abuelo al gato. HBO suele dirigirse al público adulto. Netflix presume de no tener un espectador tipo. Movistar ha dado indicios de buscar la excelencia incluso a costa de perder a las masas. Esto tampoco es bueno ni malo, pero su catálogo parece más un escaparate de lujo que el muestrario de batalla de una cadena dispuesta a romper audímetros. La selección de creadores, en su mayoría cineastas, delatan esta tendencia. El corte de las historias se asemeja al de películas largas que no sienten la necesidad de recurrir a «truquitos» como el «cliffhanger». Esto es, terminar los capítulos en alto, con el protagonista en peligro para que el espectador siga mirando. Mariano Barroso, otro hombre de cine, ya demostró con «Todas las mujeres» que sabe adaptarse a distintos formatos y aquí alterna técnicas.

«El día de mañana» cuenta la historia de una persona humilde, de pueblo, que llega a la gran ciudad (Barcelona) dispuesta a triunfar a toda costa, al principio para curar a su madre, después para satisfacer su ego. Justo Gil (espléndido Oriol Pla) es un hombre con toda la pinta de haber existido de verdad, aunque el autor del libro no quiso señalar a nadie en particular. El arquetipo, en todo caso, es conocido, y permite trascender las típicas historias tardofranquistas o sobre la Transición. El magnífico elenco y la cuidada ambientación logran trasladar al espectador a una época que quizá conoció y que quizá creyó conocer mejor.