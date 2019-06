Selección de títulos ¿Qué libro adquirirá en la Feria? Personalidades del mundo de la literatura, el arte, el teatro, el pensamiento, la Historia y el deporte seleccionan su título ideal, y comparten su elección con los lectores de ABC Cultural

ISABEL BURDIEL. Historiadora

«El arte de perder». Elizabeth Bishop. Literatura Random House. 72 págs. 4,90 €

«“No es difícil dominar el arte de perder:/tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas,/ que su pérdida no es ningún desastre”. Es difícil encontrar hoy en día una voz poética tan soberbiamente desnuda, tan aparentemente sencilla y al tiempo tan plena de sentido, como la de la norteamericana Elizabeth Bishop (1911-1979). En su acertada colección de «Poesía Portátil», Random House permite llevar este pequeño libro de poemas en el bolso o en la chaqueta y leer esos versos duros y delicados a un tiempo cuando «las canciones son ruidosas pero de alguna manera inaudibles/ y se hace tan terriblemente tarde».

ERNESTO CABALLERO. Director del Centro Dramático Nacional

«Quiero cansarme contigo». Javier Gomá. Pre-Textos. 120 páginas. 15,20 €

«Ingeniosa comedia en la que el autor, con su característica autoironía, activa, mediante una divertida trama, la que es su principal objeto de estudio y reflexión filosófica: la ejemplaridad. Y lo hace desplegando con humor y gran habilidad dramática una trama en que personajes inquietantemente cercanos encarnan un provocador mensaje moral: cuidémonos de las buenas compañías para resguardarnos de incómodas comparaciones. Filosofía, teatro y, sobre todo, excelente literatura: allí donde Gomá siempre ha sostenido que se encuentra lo más relevante y original del pensamiento español».

LUIS MATEO DÍEZ. Escritor y académico

«Romanticismo». Manuel Longares. Galaxia Gutenberg. 552 páginas. 23,90 €

«"Romanticismo" me parece una de las novelas europeas más importantes de los último veinte años, y su recuperación ahora mismo en una excelente edición, que incluye una impagable reflexión del autor, repone la ocasión de leerla o reeleerla. El Madrid de la transición y sus inmediatos antecedentes, los ritos sociales de quienes viven una realidad anquilosada, las emociones y las reservas de lo que llega y se pierde, el tránsito de la historia que barre tantas cosas, la virtualidad de un siglo y sus paisajes humanos y ensoñaciones, todo un recorrido desde las ideas y los sentimientos en un momento crucial, en una ciudad inolvidable, con la prosa creativa de uno de nuestros grandes narradores».

PAU GASOl. Jugador de baloncesto

«Indestructibles». Xavier Aldekoa. Península. 224 páginas. 17,90 €

«El periodista Xavier Aldekoa retrata en potentes historias no solo la miseria y los conflictos bélicos que asolan África, sino también su fortaleza y resistencia en condiciones muy adversas. En este conmovedor relato, empatizamos con hombres y mujeres anónimos que no se rinden, que luchan en el día a día, y, así, nos ofrecen una gran lección».

JAVIER GOMÁ. Director de la Fundación Juan March

«Emilia Pardo Bazán». Isabel Burdiel. Taurus. 744 páginas. 22,90 €

«De la lectura de esta extraordinaria biografía emerge una figura portentosa. Probablemente, el intelectual, hombre o mujer, más importante de su tiempo. Novelista, ensayista, polemista, periodista, editora, conferenciante, todo a la vez y todo con gracia, talento, personalidad, buen sentido y mundo. Posee una prosa que rivaliza con la cumbre que fue Valera: no hay una línea en su prosa que no encierre algún acierto estilístico, castizo y elegante. Hubo de enfrentarse, con gran sentido de la deportividad, a una sociedad que la hostilizó por mujer, aristócrata, católica, feminista y cráneo privilegiado. He llegado a la conclusión de que Concepción Arenal y Pardo Bazán fueron, en el XIX, y respectivamente, Unamuno y Ortega en el XX».

EMILIO LARA. Escritor

«Laberinto griego». Philip Kerr. RBA. 416 páginas. 19,90 €

«Bernie Gunther es una de las grandes creaciones de la novela negra europea, porque Philip Kerr consiguió que el género, en cierta medida, se hibridase con la novela histórica. Me gusta todo de este detective: su afilado cinismo, su relación con las mujeres, sus diálogos ingeniosos y rápidos como una Luger, su evocación del Berlín de la república de Weimar y, sobre todo, su sentido de la supervivencia. "Laberinto griego" es una novela redonda en la que un Bernie con problemas cardiacos debe vérselas con antiguos nazis y mantiene un idilio con una mujer que parece una afrodita de cine».

OUKA LEELE. Artista

«El sueño de la crisálida». Vanessa Montfort. Plaza & Janés. 560 páginas. 18,90 €

«Vanessa Montfort es una gran escritora y maravillosa persona. Y todo ello se refleja en este libro. En "El sueño de la crisálida«, las protagonistas, Greta y Patricia, se conocen en un avión y se dan cuenta, al ver el atardecer, que hacía tiempo que no disfrutaban de tal belleza. Una, por ser adicta a los rezos, la otra, al trabajo. Ambas, expulsadas de su camino por decir lo que pensaban, se transforman gracias a la crucial relación que mantienen desde ese encuentro. Personajes y situaciones nos remiten a la sociedad actual Una novela imprescindible, sincera y real como la vida misma».

JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS. Filólogo y escritor

«La casa grande». Rosana Acquaroni.Bartleby. 86 páginas. 13 €

«En una época en que la poesía se ha convertido en espectáculo, y triunfa en los platós de televisión y en las listas de los más vendidos, en que la expresión poética se ha hecho narración de líneas muy cortas, se siente la necesidad de libros valientes como “La casa grande” de Rosana Acquaroni. Un viaje a su infancia y a sus miedos, a los silencios de su juventud donde se recupera el recuerdo de una madre. Libro hondo que acaricia el alma. Un canto poético necesario»

JOSÉ CARLOS LLOP. Escritor

«Luz de guerra». Michael Ondaatje. Alfaguara. 280 páginas. 19,89 €

«Los que disfrutamos con "El paciente inglés" -una de cuyas tramas (hay más) fue maravillosamente llevada al cine por Anthony Minghella- y nos desconcertó "Divisadero", sospechamos que en "Luz de guerra" encontraremos al Ondaatje perdido y ya no nos volveremos a separar de él nunca más. Al acabar la II Guerra Mundial, dos hermanos adolescentes son abandonados por sus padres en casa de unos vecinos inquietantes. Ahí arranca una sucesión de misterios, equívocos familiares e historias sentimentales cuyo telón de fondo es la guerra que acabó y sin embargo no llega a acabar nunca. Fascinante; o mejor: lo que siempre debería ser una novela»

JUAN MAYORGA. Dramaturgo y académico

«Trilogía de la juventud». José Ramón Fernández. Javier García Yagüe. Yolanda Pallín. Cátedra. 408 páginas. 15,80 €

«En excelente edición de Fernando Doménech, que nos ofrece un iluminador prólogo, se recupera esta tríada teatral que no solo supuso un gran éxito para sus autores, sino un decisivo impulso para las salas alternativas con su estreno en la madrileña Cuarta Pared. De alguna forma, estamos ante un “clásico” de la escena española del siglo XX».

SARA MESA. Escritora

«Treinta y seis metros». Santiago Ambao. Barret. 180 páginas. 17,90 €

«Ambao es un escritor argentino de 1975 que publicó hace unos años en España "Burocracia", una fabulación sobre el espionaje y el control. Han aparecido más libros en Latinoamérica, pero aquí "Treinta y seis metros" es su segundo título: una especie de trama política y económica, mezcla de realismo y ciencia ficción, o más bien fruto de un realismo inquietantemente visionario. Ambao se revela como un hijo cercano de Kafka; su escritura huye de lo solemne y lo impostado, gracias a un finísimo sentido del humor y el dibujo de unos personajes humanos, tremendamente humanos y tiernos».

JULIA NAVARRO. Escritora

«14 de julio». Éric Vuillard. Tusquets. 192 páginas. 17,90 €

«Si la lectura de "El orden del día” me dejo conmocionada con “14 de julio” me ha vuelto a suceder. Vuillard cuenta la historia desde ángulos diferentes a los que nos tienen acostumbrados los historiadores. Nos coge de la mano para guiarnos entre "la multitud sin nombre", los verdaderos protagonistas de la Revolución francesa, un acontecimiento que cambio no solo la Historia de Francia sino la de Europa y con consecuencias más allá de nuestro viejo continente.. La novela se asemeja a un documental, y Vuillard crea un gran fresco literario que te hace ver, escuchar, oler, sentir».

BORJA ORTIZ DE GONDRA. Dramaturgo

«Estaciones de regreso». Jacobo Bergareche. Círculo de Tiza. 280 páginas. 22 €

«Un libro descarnado, valiente, a ratos divertido y en otros conmovedor, sobre el duelo, la pérdida repentina de alguien a quien no le tocaba morir y la muerte paulatina de las ilusiones juveniles. A medio camino entre el diario íntimo, la autoficción y las “divagaciones sobre el yo” de Montaigne, este relato de Jacobo Bergareche utiliza hechos reales de la vida del escritor para construir una literatura sincera que nos conmueve por su honestidad en la búsqueda de algo que dé sentido al absurdo de la vida».

ANTÓN PATIÑO. Pintor

«Arqueologías de la modernidad en las artes». Simón Marchán-Fiz. Universidad de Salamanca. 575 páginas. 30 €

«Sugerente viaje transversal a los orígenes de la modernidad. Un conjunto de estudios que se entrelazan trazando un mapa plural de las poéticas vanguardistas, los impulsos que dieron lugar a distintas configuraciones. Con precisión analítica establece una revisión crítica en una cartografía de síntomas con voluntad transversal (a lo Barthes) e impronta arqueológica de Foucault. Quiebra de la representación, principio de abstracción, dispositivo "collage", fragmentación y simultaneidad, percepción dinámica, pulsión del primitivismo (lo otro y el inconsciente), expansión y diseminación. Picasso caracterizado como artista intempestivo y nómada, creador multiforme y paradójico. Una deriva abierta, relato de hibridaciones y discontinuidades, donde la primera modernidad postula un haz de novedosas rutas en cierto modo inconclusas».

ARTURO PÉREZ-REVERTE. Escritor y académico

«Un caballero en Moscú». Amor Towles. Salamandra. 512 páginas. 24 €

«Hacía muchos años, décadas tal vez, que una novela no me devolvía el placer de pasar páginas de modo inocente, primario, como lo hace un lector no profesional que sólo desea disfrutar con un buen libro. Con "Un caballero en Moscú", del norteamericano Amor Towles, me ha ocurrido de nuevo. La historia del aristócrata obligado por el régimen soviético a vivir durante casi medio siglo en el hotel Metropol, donde en otro tiempo fue huésped ilustre, es original y está contada con eficacia, humor y un estilo tan sencillo y elegante como su inolvidable protagonista, con unos estupendos personajes secundarios. Como lector feliz de esta excelente novela, la recomiendo con entusiasmo. Para mí ha sido una agradable sorpresa literaria».

CARMEN POSADAS. Escritora

«La hija de la española». Karina Sainz Borgo. Lumen. 200 páginas. 18,90 €

«"La hija de la española" de Karina Sainz Borgo es de lo mejor que he leído en los últimos meses. Se trata de una novela maravillosamente bien escrita que describe una realidad que muchos prefieren ignorar. De la mano de su autora nos es posible conocer el día a día en la Venezuela de Nicolás Maduro donde la arbitrariedad, la manipulación y el matonismo campan a sus anchas, donde el realismo mágico se vuelve esperpento.

CARME PORTACELI. Directora del Teatro Español

La semilla de la bruja. Margaret Atwood. Lumen. 336 páginas. 19,90 €

«A raíz del cuadragésimo aniversario de la muerte de William Shakespeare surgió el sugerente proyecto internacional "The Hogarth Shakespeare", donde prestigiosos autores contemporáneos reinterpretan las piezas del dramaturgo británico. En "La semilla de la bruja" la gran escritora canadiense Margaret Atwood revisita "La tempestad", y nos habla del poder de la palabra para redifinir nuestra vida».

EDURNE PORTELA. Escritora

«Ama». José Ignacio Carnero. Caballo de Troya. 240 páginas. 15,90 €

«"Ama" - "madre" en euskera, e imperativo del verbo "amar"- es el título de un libro conmovedor y magníficamente escrito. Carnero reconstruye en él una doble crónica: la muerte y enfermedad de su madre por un lado y, por otro, sus orígenes proletarios en la Margen Izquierda del Nervión, aquel territorio cuyas fábricas estaban repletas de inmigrantes como el padre de Carnero y que formaba el reverso de la Margen Derecha, donde la burguesía dueña de las fábricas y los bancos bilbaínos contrataban de "servicio" a mujeres como la madre del autor. Un libro de duelo que une lo íntimo y lo colectivo con gran maestría»

MARÍA ELVIRA ROCA BAREA. Escritora

«La tribalización de Europa». Marlene Wind. Espasa. 168 páginas. 17,90 €

«El análisis que Marlene Wind ofrece de uno de los problemas más inquietantes que padece Occidente es breve y conciso y por eso mismo tiene la ventaja de ser asequible para todos los públicos. El asunto es desde luego de una enormidad que excede las páginas de este libro pequeño pero que obliga al lector a enfrentarse con lo que hoy por hoy parece ser la tendencia social más peligrosa de nuestro mundo. Las políticas identitarias y los nacionalismos fragmentarios amenazan con balcanizar Europa y ponen en peligro la estabilidad de los Estados democráticos».

CLARA SANCHIS. Actriz

«Nuestras riquezas». Kaouther Adimi. Libros del Asteroide. 224 páginas. 18,95 €

«Kaouther Adimi, con su escritura ágil, visual y transparente, nos mete, desde las primeras líneas, en la minúscula librería y editorial de Argel que vio nacer obras de Camus o Antoine de Saint-Exupéry. Mezclando realidad y ficción, Adimi teje a través del tiempo, entre 1936 y 2017, la historia del nacimiento, la vida y la destrucción de un diminuto templo de amor a la lectura, que parece observarnos desde sus estanterías. Un reducto de sensibilidad que nos conmina, parafraseando a Jean Giono, a volver a las “verdaderas riquezas”: la tierra, el sol, los arroyos y la literatura».

ALFREDO SANZOL. Dramaturgo

«Una cierta edad». Marcos Ordóñez. Anagrama. 336 páginas. 18,90 €

«Diario de diarios, cuaderno de cuadernos, un intento de revelar la realidad que pasa en fotogramas tan bellos pero tan rápidos. Es un libro sobre el placer de vivir y de escribir y de escuchar que en el caso de Marcos Ordóñez se unen y se disuelven en lo mismo. Los encuentros con amigos y las lecturas, y las sensaciones y las músicas, las mañanas, las noches, el exterior contado desde el refugio de la casa, los recuerdos, las reflexiones, la calma y la agitación de los días, la memoria prodigiosa, esa memoria que me fascina de Ordoñez y que hace de la realidad un gran parque de atracciones en el que es posible asociar y recordar, entender conectando, como un gran electricista de la vida. Si quieren tener un compañero que os vaya susurrando historias que viven dentro de otras historias, un compañero que os arrulle y os haga reír y os desvele pequeños y grandes misterios, que os traiga al recuerdo músicas, cine, teatro y libros, y gentes de todo tipo, entonces corran a comprarlo, huyan al banco de un parque, dejen que pase la gente, abránlo, y que el placer les acompañe».

FERNANDO SAVATER. Filósofo

«Comedia». Dante Alighieri. Acantilado. 944 páginas. 49 €

«Leer la “Divina Comedia” es un proyecto que muchos hemos hecho varias veces en la vida, acabando siempre derrotados por las circunstancias: traducciones áridas o abtrusas, notas abrumadoras que interrumpían constantemente la lectura del texto, enigmas históricos o teológicos que nos desanimaban, presentaciones en varios volúmenes poco manejables… Y sin embargo la empresa merece mil veces la pena, porque se trata de una obra fascinante, de relevancia literaria insuperable. Afortunadamente, los lectores hispanos tenemos ahora a nuestro alcance una versión sin objeciones: armónica y legible, con las aclaraciones precisas para iluminar sin aburrir, en una presentación atractiva. Dante les reclama, decídanse».

LORENZO SILVA. Escritor

«Una comida en invierno». Hubert Mingarelli. Siruela. 120 páginas. 14,90 €

«Una historia de una elementalidad desconcertante y poderosa. Unos hombres intentan hacerse una sopa, echándole lo poco que tienen y viéndose obligados antes a buscar leña con la que hacer fuego para derretir nieve. Lo pavoroso es el trasfondo, en la Polonia ocupada por los nazis, y la dedicación a la caza de judíos de un grupo de hombres corrientes, muy posiblemente miembros de un batallón SS Polizei (padres de familia cuya participación en la solución final retrata otro libro recomendable, "Ordinary Men", de Chistopher Browning). Al final, un dilema ético magistralmente resuelto. Y en apenas 120 páginas. Toda una lección».

MANUEL VILAS. Escritor

«La vida a ratos». Juan José Millás. Alfaguara. 496 páginas. 19,89 €

«Es un libro que me ha producido un enorme placer, porque al protagonista de este diario/novela le ocurren las mismas cosas que a mí. Me he sentido menos solo ante mis propias neurosis, que son muchas y algunas inconfesables. La perplejidad del narrador ante la vida cotidiana es mi perplejidad. Es un libro tan brillante como aterrador. Es una indagación en las grietas de la realidad de nuestro presente, magistralmente escrito y con un humor casi bíblico».