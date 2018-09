Jorge Oteiza y el tiempo de las utopías

Es posible que cuando el Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes, despachó a un Oteiza -corría el año 1948- recién llegado a España espetándole que no existía una tradición artística vasca, estuviera contribuyendo a que éste dedicara gran parte de su vida a crearla; a fin de cuentas, tres de los escultores españoles más importantes del siglo XX -con permiso de Gargallo, Ferrant o Palazuelo- son vascos y están claramente conectados entre sí gracias a él.

Esto son el propio Jorge Oteiza, que entre 1959 y 1972 paraliza incluso su producción escultórica -un parón genuinamente duchampiano, derivado de la certeza de haber concluido totalmente la obra- para embarcarse en la redacción de múltiples textos decisivos (por ejemplo, Quosque Tandem..! Ensayo de interpretación estética del alma vasca, de 1963; Estética del huevo. Mentalidad vasca y laberinto, de 1968; o Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo, de 1998); Chillida, al que apoyó siempre, fallecido un año antes que él pese a ser mucho más joven, y autor también de textos esenciales (véanse sus deliciosos Escritos, recopilados por La Fábrica en 2005); y Txomin Badiola, autor a la sazón del primer catálogo razonado de la obra oteiziana (Nerea, 2015) y maestro a su vez de ese cuarto escultor vasco destacado -y constructivo- que es Pello Irazu.

Esta pequeña retrospectiva de Jorge Oteiza (1908-2003), procedente de la galería Michel Mejuto de Bilbao, ocupa dos salas e ilustra sus tres ciclos clásicos: el ciclo figurativo iniciado en América (basado en el estudio del arte primitivo y jalonado de textos como Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana), que aquí arranca en 1949 con la azarosa realización del friso y la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, de Oiza (obra censurada por el obispado de San Sebastián, que no se concluirá hasta 1968, y primero de los innumerables proyectos interrum- pidos en su carrera); el de su reencuentro con la escultura en el célebre «laboratorio de tizas», que da lugar a sus características obras macizas, basadas en la combinación de paralelepípedos; y el de sus magistrales obras finales realizadas en chapa de acero pintada, arquitectónicas y analíticas, livianas y puramente espaciales (que son las que fascinaron a Serra, quien le debe bastante y le ha dedicado algún texto).

Finalmente, por la exposición y el intrincado pensamiento del artista nos guía Alfonso de la Torre -que ya había participado en la redacción del esencial La sombra de Oteiza en el arte español de los cincuenta (2010)- en un extenso y documentado ensayo. El Oteiza al que éste retrata -valiéndose además de citas muy escogidas- es, efectivamente, contradictorio y utópico porque exalta a la vez el carácter racional y religioso del arte; pero Oteiza es su escultura y su escritura, mas también la construcción de un creador contemporáneo, realizada a partir de la nada y en un contexto imposible.

Jorge Oteiza (1909-2003). Galería Guillermo de Osma. Madrid. C/ Claudio Coello, 4. Comisariado: Galería Michel Mejuto. Hasta el 14 de noviembre.

Todo un personaje

Por Fernando Castro Flórez

Menos mal que nos quedan las anécdotas. Pienso en Oteiza como un tipo visceral, eruptivo, genial e incluso anacrónico, impulsado por el verbo propio de un versolari, infatigable y apasionado hasta el delirio. No puedo olvidar el día en el que, tras una comida formidable gracias a su generosa conversación, pidió un tazón de whisky para peinarse; en esas postrimerías me atreví a manifestarle mi sorpresa, y él, rápido como la lanza de Apolo, aunque nunca dejara de tener un fondo dionisiaco, me espetó que con mi calvicie prematura todo estupor era legítimo. Oteiza era, ya en vida, un artista «mítico», rodeado de una «rumorología» escandalosa que él no tenía ningún interés en refutar. No estaba atemorizado ante la «página en blanco»; para él, la geometría perfecta estaba inscrita en una «ley de los cambios», que se desplegaba desde la Prehistoria. Su rabia inmensa surgía contra un presente ramplón en el que los políticos no aparecían sino como miserables dispuestos a preparar cualquier pastelón, incluso en la forma de un museo recubierto de papel de chocolate (malvada y certera caracterización que Oteiza hiciera del Guggenheim).

Tuvo el coraje inaudito de abandonar la escultura para entregarse a una peculiar «filología vasca» que, en último término, es una suerte de antropología política. Oteiza era un provocador por la compleja razón de que era un heideggeriano con tonalidades místicas que no tuvo miedo al vacío de un espacio circular que es tanto el mundo cuanto el espacio funerario ancestral. Más allá del retrato del «irascible», armado con un estilete, sigue desafiándonos su obra (tanto las esculturas cuanto su poderosa escritura), la de un artista obsesionado por las investigaciones estéticas, un hombre en pugna con los que abusan de nuestra paciencia. Tenía el corazón volcánico de un poeta y nos dejó destellos diamantinos como en aquella ocasión en la que renunció a una distinción porque no estaba dispuesto, a esas alturas de su vida, a «arruinar su curriculum de mierda».