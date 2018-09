Arte Gabinete de Resistencia: los artistas españoles se «atrincheran» en el estudio de Montse Gómez Osuna El 20 de octubre, FAC y Fueradcarta Ediciones organizan en la vivienda de la artista Montse Gómez Osuna la I entrega de esta iniciativa expositiva que pretende dar visibilidad a una generación de autores que resiste a la precariedad del sistema

Javier Díaz-Guardiola

El estudio de Montse Gómez Osuna (Balsareny, 1964) en Madrid no es cualquier taller, sino que es uno de esos lugares de marcada personalidad y con una historia a sus espaladas. Amplio, luminoso, acogedor, fue en el que anteriormente trabajó el gran pintor Lucio Muñoz, pues se encuentra situado en la vivienda que el artista compartió con Amalia Avia al noreste de la capital.

Muñoz fue el suegro de Gómez Osuna, y una de las primeras personas que la apoyó cuando ella comenzó su andadura artística con 22 años. A nuestra protagonista le gusta recordar que cuando el pintor descubrió que uno de sus hijos se había echado una novieta artista, lo primero que hizo fue preguntarle a su vástago si ésta tenía estudio y ofrecerle un espacio en su propio domicilio para que pudiera realizar su labor. Alguna foto hoy recoge los momentos en los que Muñoz se entregaba a una de sus últimas obras, el gran mural de la Asamblea de Madrid, y en cuyas bambalinas pululaba la propia Gómez Osuna.

«¿Por qué no haces algo especial?»

Un lugar, pues, contundente, contenedor de muchas historias. Tan especial, que no han sido pocas las ocasiones en las que otros compañeros de profesión le han dicho a Montse que tenía que hacer algo especial en él. Y tras una «prueba piloto» (una muestra que la propia Gómez Osuna realizó con otras dos compañeras de profesión, hace un par de años), ese momento parece que ha llegado, y con un proyecto que tiene deseos de echar raíces y perpetuarse en el tiempo.

Se trata de llevar a cabo algo colaborativo, un proyecto divulgativo, que de forma liviana acerque el arte al público. Y muy respetuoso con el artista, al que se sitúa en el centro

Con el apoyo de FAC, la Feria de Arte en Casa de Sara Zambrana yDavid Heras, y del colectivo Fueradcarta (los también artistas Patricia Mateo y José Luis López Moral), el próximo sábado 20 de octubre, este estudio se transformará en la sede de Gabinete de Resistencia, una propuesta artística colectiva pensada desde lo fragmentario, lo experimental, lo colaborativo y lo cercano. La intención es convocar a 44 creadores nacionales para mostrar cierto mapa de la creación contemporánea actual, donde la calidad y la diversidad artística sean las únicas claves de un recorrido expositivo que huye de consignas o postulados estéticos.

Lucio Muñoz en el estudio de Ronda de la Avutarda en una imagen de archivo - M. G. O.

Los de «Gabinete» y «Resistencia» son dos conceptos que definen tranversalmente la naturaleza del proyecto. Al primero se refiere David Heras, que explica por qué esto no será una versión externalizada de su Feria de Arte en Casa, la cual lleva organizando con éxito en su propio domicilio desde hace cuatro años: «Sí que hay similitudes entre una y otra propuesta, en tanto que FAC está por medio, pero Gabinete de Resistencia será otra cosa. Su espíritu no es el de una feria, o, al menos, el de una feria pura. El objetivo natural de un artista es la venta y eso nose evitará aquí. Pero esto persigue ser una reactualización de los antiguos gabinetes de arte pero restándole boato para ofrecer de forma más o menos amplia una muestra de lo que se está haciendo hoy en el arte español. Por eso no hay hilo conductor, ni especificaciones a los autores que exponen. Se trata de llevar a cabo algo colaborativo, un proyecto divulgativo, que de forma liviana acerque el arte al público. Y muy respetuoso con el artista, al que se sitúa en el centro».

«No estamos representados»

La propia Gómez Osuna nos saca de dudas con respecto al calificativo del nombre: «Éste será un espacio de resistencia en tanto que nace para dar respuesta a muchos creadores que se encuentran en la misma situación que yo [ella vivió hace unos años el cierre de EGAM, su galería, pero se negó a dejar de trabajar por el hecho de no contar con un lugar donde exponer]. Somos muchos los que no estamos representados por una firma o que, aún estándolo, eso no es suficiente. No pensamos en rendirnos y éste será un contexto ideal para remar como un equipo».

Obra de Isidro Blasco que estará presente en Gabinete de Resistencia

Y de forma paritaria: este gabinete contará con tantos artistas masculinos como femeninos («es algo que teníamos claro desde el principio –puntualizan sus responsables–: devolverle a la mujer el papel que merece en el arte). Sus espacios se poblarán con obras de, entre otros, Ángeles Agrela, Eduardo Barco, Rosa Muñoz, Óscar Seco, Mar Solís, Isidro Blasco o Julio Falagán, que, siguiendo la filosofía de la inciativa de hacer del acto algo lúdico, irá cambiando la obra que muestra a lo largo de la jornada. Se puede comprobar, pues, que no es éste un proyecto para emergentes, sino para carreras más que consolidadas (la calidad se ha fijado como uno de los estándares de selección) en un deseo de «generar la foto fija de una generación que vive con una situación más que complicada», explica Heras.

No es éste un proyecto para emergentes, sino para carreras más que consolidadas, en un deseo de «generar la foto fija de una generación que vive con una situación más que complicada»

De ahí también el lema de la convocatoria, en un sutil juego de palabras y géneros: «No somos todas las que estamos ni estamos todos los que somos». En realidad, la propuesta nace con vocación de no celebrar tan solo una edición, sino de convertirse en una cita obligada en el calendario madrileño.

En principio, la de este año coincidirá con Estampa. Sus organizadores lo tienen claro: «No somos para nada competencia, y en Madrid es imposible encontrar un hueco en el calendario sin solaparse con otra cosa». Ellos incluso fantasean con convertirse en un evento satélite de la feria, que este año se celebrará en Ifema, de forma que no pilla tan lejos lo uno de lo otro. Lo que sí está claro es que sólo se contará con unas horas para visitarlo: «No queremos definir el nuestro como proyecto efímero, sino de tiempo reducido. Nos gusta la idea de que saber que cuentas con poco tiempo te obligue a dar el paso a venir o te lo pierdes. Es una técnica de persuasión». Con estos mimbres, a ver quién se resiste.