La Creedence en Woodstock (y otras pistas)

La Creedence en Woodstock

Creedence Clearwater Revival

Algunas ediciones, ya sea en vinilo doble, cedé o descarga, como es el caso de este Live at Woodstock (Universal, 2019) anunciado para este 2 de agosto, son necesarias. Y lo es en este caso porque aquel incendiario concierto de la Creedence Clearwater Revival no llegó a publicarse en su momento. Guardado en los archivos de Craft Recordings, ve ahora la luz 50 años después. Fue el sábado a la noche, una hora de blues y rock sureño y pantanoso justo después de Grateful Dead. La banda de John Fogerty, su hermano Tom, Doug Clifford y Stu Cook estaban firmando uno de los casos de mayor vértigo creativo de la toda la historia en aquel 1969 en el que editan hasta tres álbumes, empezando en enero con Bayou Country seguido en escasos meses por otros dos Top Ten: Green River y Willy and The Poor Boys. Con este mítico y ansiado directo se completa la imagen de su meteórico ascenso. Por Álvaro Alonso.