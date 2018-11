PREESTRENO EN EL TEATRO ALAMEDA «No te supe perder», una película cien por cien actoral Basada en la novela de Salvador Navarro y dirigida por Manuel Benito de Valle, se preestrena este martes en Sevilla

Andrés González-Barba

@angonzalezbarba Sevilla Actualizado: 05/11/2018 09:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salvador Navarro (Sevilla, 1967) publicó en 2010 su novela «No te supe perder», que contó desde el primer momento con el respaldo de los lectores. A partir de entonces se fraguó la posibilidad de hacer una versión cinematográfica, algo para lo que el escritor contó con la ayuda del director Manuel Benito de Valle (Sevilla, 1977). Ocho años después, y tras muchos avatares, el sueño se ha hecho realidad y la película se preestrenará en el Teatro Alameda este próximo martes a las 21:00 horas.

Navarro comenta que fue el editor de Guadalturia, el desaparecido José María Toro, «el que vio desde el principio que detrás de esta novela había una película, por lo que me puse en contacto con Manuel y ambos nos implicamos al máximo en este proyecto».

Tanto el escritor como el realizador recuerdan que el camino a seguir no fue sencillo. De hecho, después de que ambos se implicaran en el guion, decidieron comenzar una campaña de crowdfunding. «“El Cosmonauta” fue la primera película española que se financió con crowdfunding y nosotros nos convertimos en la primera en Andalucía», dice Benito de Valle. En esa campaña de micromecenazgo se implicaron unas 250 personas y lograron recaudar en un tiempo récord de tres meses los 20.000 euros que fueron necesarios para la financiación. Aparte de esto, unas treinta personas se ofrecieron para colaborar, desde maquilladoras hasta tres jefas de producción.

Película de actores

El casting de actores, casi todos ellos formados en escuelas de cine, se realizó en la casa de Salvador Navarro y se apostó por una mezcla entre intérpretes experimentados y otros más jóvenes. Dentro del primer grupo destaca la presencia de actores de la talla de Marisol Membrillo («Padre coraje» y«El comisario») y Aníbal Soto («Servir y proteger» y «Centro médico»). «Me acuerdo cuando Marisol me llamó un día por teléfono y estuvo haciéndome preguntas sobre la película durante más de una hora. Entonces supe que iba a hacer el papel Lucía», asegura el escritor sevillano, quien admite que se emocionó durante el rodaje en varias ocasiones mientras esta daba vida a su personaje. «La actuación es fundamental porque es una película de actores», señala Navarro.

El único intérprete no andaluz de la cinta es Hieman Casado, al que descubrieron por internet y con el que Navarro se entrevistó personalmente en Los Caños de la Meca: «Daba perfectamente el perfil de Yann, un personaje de atractivo físico y violento».

La actriz Marisol Membrillo maquillándose para una escena de la película - ABC

El rodaje de la película se hizo hacia finales de 2011, realizándose un 70% en Sevilla y el 30% restante en playas gaditanas. «Hemos pagado toda la intendencia, es decir, viajes, comidas, hoteles, etc. Los actores no cobraron nada, pero hemos llegado a un acuerdo con ellos y hay un contrato por porcentaje de beneficio cuando la película se estrene comercialmente a principios del año que viene», aclara el director sevillano. La distribución la realizará Con Un Pack.

El Festival de Sevilla de Cine Europeo patrocina este preestreno cediendo el Teatro Alameda el próximo martes. Anteriormente, el filme se proyectó en el Festival de Cine de Madrid el pasado 19 de octubre. «Yo fui solo con varios actores porque Manuel no pudo asistir por motivos personales. La experiencia fue maravillosa porque el público estaba entregado y al final me emocioné», afirma Salvador Navarro.

La película no podrá entrar en las nominaciones de los Goya 2019 por cuestiones de plazos, ya que se estrena en salas comerciales a principio del año que viene, pero tanto el realizador como el escritor no descartan que pueda optar en la edición de 2020. «La verdad es que el trabajo que ha hecho Marisol Membrillo es tan bueno que merecería estar nominada, al igual que Aníbal Soto», asegura Manuel Benito de Valle, quien también confiesa que «hemos intentado manipular al espectador al igual que Yann manipula a los personajes. Eso es lo que más he disfrutado de toda la película».