Isaki Lacuesta: «De Ohio a San Fernando, no somos tan diferentes» El director vasco ha ganado la Concha de Oro por su película en la que la Isla es protagonista

El cineasta Isaki Lacuesta, que anoche ha conquistado al jurado internacional del Festival de Cine de San Sebastián con la película "Entre dos aguas", que retrata un mundo muy local y marginal, ha asegurado que "de Ohio o San Fernando no somos tan distintos, nos parecemos todos".

Lacuesta, recibido entre aplausos en la sala de prensa, a diferencia de 2011 cuando la Concha a "Los pasos dobles" fue cuestionada, se ha mostrado muy satisfecho tras recibir las felicitaciones personales de Alexander Payne, el presidente del jurado.

"En un pasillo se me ha acercado y me ha dicho 'felicidades, has hecho una obra maestra'; que un señor con dos Oscar nos diga esto es un momento de subidón increíble", ha dicho.

El director filmó por primera vez a Isra y Cheíto, los hermanos protagonistas de "Entre dos aguas", hace más de doce años, y el resultado fue "La leyenda del tiempo". Ahora se ha reencontrado con ellos para ver qué ha sido de sus vidas, y cómo han logrado salir adelante en un relato que combina realidad y ficción.

"Es una película hecha desde el amor y el cariño, en los cástings buscamos a gente con la que estar bien", ha afirmado. En este sentido, ha contado que hace años recibieron una propuesta para hacer una película sobre Manuel Fraga y la rechazaron.

"Yo no quiero estar cinco años de mi vida pensando en Fraga, yo quiero estar con Isra y con Cheíto y viviendo cosas bonitas", ha dicho provocando la risa de los periodistas.

Preguntado por una posible tercera parte de esta historia, Lacuesta ha lanzado el guante a las televisiones, a la vez que ha expresado sus dudas.

"Una parte te dice que te pases la vida rodando a Isra y Cheíto y otra te dice que salgas de ahí, que huyas".