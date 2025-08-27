Carme Pigem ofrece una charla sobre arquitectura y naturaleza en La Terraza de Fundación Unicaja

El ciclo, impulsado en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz, ha reunido en el centro cultural de la institución a algunas de las figuras destacas de la arquitectura contemporánea internacional como Alberto Campo Baeza, Iñaki Ábalos, Renata Sentkiewicz, Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa, con el objetivo de analizar la evolución urbana de la ciudad a través de su arquitectura, su patrimonio y su diálogo con el entorno natural.

La cita será el miércoles 3 de septiembre a las 20,30 horas en La Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz, con entrada libre hasta completar aforo.

Carme Pigem

Arquitecta y fundadora junto a Ramón Vilalta y Rafael Aranda de RCR Arquitectes, Carme Pigem ha sido profesora de Urbanismo y Arquitectura del Paisaje y de proyectos arquitectónicos en la ETSA de Barcelona y del Vallés, además de en el Departamento de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Zúrich.

Desde 1989 es asesora del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y actualmente convoca y dirige un workshop internacional de verano en su estudio ubicado en Olot.

Desde 2020 su obra forma parte de la colección permanente del Centro Pompidou. Además, ha participado en exposiciones internacionales y monográficas en el Palau Robert de Barcelona, en el Museo ICO de Madrid, en el Palacio de Miramar de San Sebastián, en la Bienal de Venecia y en la Toto Gallery Ma de Tokio.

También es cofundadora de la fundación RCR Bunka para estimular la valoración por la arquitectura, el paisaje, las artes y la cultura.

