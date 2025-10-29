Cádiz impulsa el programa 'Conoce tu patrimonio' con 900 plazas gratuitas para descubrir su pasado romano

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de Cultura y con el respaldo de Eléctrica de Cádiz y la colaboración de TAPECA, pondrá en marcha a partir de noviembre el nuevo programa municipal 'Conoce tu patrimonio', una iniciativa destinada a acercar el patrimonio cultural de la ciudad a escolares y ciudadanía.

El proyecto ofrecerá visitas guiadas gratuitas a dos enclaves clave del legado romano gaditano: el yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo, recientemente abierto al público, y la exposición «Rituales funerarios romanos y hallazgos arqueológicos» instalada en el Castillo de Santa Catalina.

En total, se habilitarán 900 plazas: 600 para las visitas a la Casa del Obispo y 300 para la exposición del Castillo. Las reservas podrán realizarse a través del correo electrónico conocetupatrimoniocadiz@gmail.com o por WhatsApp (698 948 188).

Dirigido a centros escolares y a asociaciones

En cuanto a los centros educativos, las visitas escolares a la Casa del Obispo se celebrarán del 17 al 28 de noviembre a las 11:00 horas, con diez sesiones dirigidas a 250 alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º a 4º de Secundaria.

En el caso del Castillo de Santa Catalina, las visitas se desarrollarán del 9 al 12 de diciembre, también a las 11:00 horas, con capacidad para 100 alumnos.

Por otra parte, las asociaciones y colectivos, harán las visitas a la Casa del Obispo del 17 al 27 de noviembre a las 16:30 horas, con 200 plazas disponibles. Para la exposición del Castillo, las sesiones se celebrarán del 9 al 11 de diciembre a las 16:30 horas, con 75 plazas.

El resto de ciudadanos podrán hacer la visita a la Casa del Obispo los viernes 21 y 28 de noviembre a las 16:30 horas, y los sábados 22 y 29 de noviembre a las 11:00 y 16:30 horas, con un total de 150 plazas.

La teniente de alcalde de Cultura y presidenta de Eléctrica de Cádiz, Maite González, ha destacado que este nuevo programa «da continuidad al proyecto 'Orgullos@s de nuestra historia', extendiendo la difusión del patrimonio romano de la ciudad más allá de la semana de celebración de septiembre». Además, ha subrayado el valor de «acercar la historia de Cádiz a escolares y vecinos con visitas guiadas especializadas», y ha agradecido «el compromiso de Eléctrica de Cádiz con la promoción cultural local».

