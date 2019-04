«La mirada del otro», pintura y fotografía dialogan en una muestra en el Real Alcázar Treinta obras de Virginia Saldaña y Tomás Muruaga en el Salón del Apeadero

Marta Carrasco @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 05/04/2019 09:21h

«La mirada del otro» es una exposición de pintura y fotografía que protagonizan Virginia Saldaña, pintora y Tomás Muruaga, fotógrafo. Pero no se trata del simple diálogo de una disciplina con otra, es algo más, porque parte de la admiración mutua de sus protagonistas y de una colaboración que, desde hace años, genera obras como las que se presentan hasta el 4 de mayo en el salón Apeadero del Real Alcázar.

Son treinta piezas y según la pintora, «la exposición es como un juego sobre las conexiones que hay entre la fotografía y la pintura, y a su vez, después de tener esa idea, pensamos en basarnos en la obra de otros artistas, y así Tomás hace las fotografías basadas en obras pictóricas y yo al revés, hago pintura a partir de fotografías de otros».

Se trata de la primera vez que hacen este tipo de exposición, «porque aunque estamos acostumbrados a trabjar juntos, indica Tomás Muruaga, yo me apoyo mucho en Virginia. La idea del juego surge de los clásicos de la pintura que usaban aquellas cámaras oscuras. La experiencia ha sido fantástica».

En las fotografías de Tomás Muruaga aparece mucho Virginia en diferentes museos del mundo, ante obras de Picasso, Van Gogh, Goya, Monet..., «en mis cuadros también hay figuras de Tomás, porque nos parecemos en los gustos», afirma la pintora.

Las imágenes de Tomás Muruaga se acercan al barroco en cuanto a composición y luz, «yo de una manera inconsciente me dejo llevar por los contrastes de Sevilla, sol, luces fuertes y eso me atrae. Pero es verdad que gracias a este trabajo he vuelto a recuerdos de la infancia».

En las fotografías de Muruaga nuevas y sutiles versiones sobre temas como la Semana Santa y la flamenca, incluso una fotografía inspirada en un cuadro de Anglada Camarasa, un retrato de una mujer que recuerda a los de Modigliani, o un rapero que, vestido de rojo intenso, parece un cardenal de Tiziano. Los cuadros de Virginia Saldaña se inspiran en fotografías de históricos como Imogen Cunningham o Saul Leiter, hasta gente actual.

Además, los artistas ofrecen al público introducirse en el proceso de producción de las obras a través de códigos quartz en cada cartela que nos llevan a averiguar cuál ha sido la inspiración de cada pieza, «es una forma de hacer al espectador cómplice del proceso creativo».

Y finalmente, dos vídeos, que con distinta mirada, la de uno y la de otro, recogen las obras de ambos, donde se puede ver la amplísima producción tanto de pintura como de fotografía.