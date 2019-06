«A la manera de...» pintores inspirados por sus mitos, en la galería Rafael Ortiz Cuarenta y dos artistas interpretan a algún creador de arte contemporáneo a través de sus obras

Marta Carrasco Sevilla Actualizado: 24/06/2019 07:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Solo dos galerías sevillanas «sobreviven» de las once que llegaron a ir Arco

Todos los pintores tienen sus mitos, sus referencias en el mundo del arte que en ocasiones son fundamentales para su evolución. Poniendo un ejemplo histórico, ahí está Francisco Pacheco y lo que representó su influencia nada menos que en Velázquez.

En este caso, el galerista Rafael Ortiz ha llamado a artistas que trabajan para su galería, pero también a otros que no lo hacen habitualmente, para componer una exposición titulada «A la manera de...», segunda edición. «La idea surgió hace año y medio porque todos los artistas tienen algún que otro mito, y con las facultades que ellos tienen puedes hacer un cuadro de otro artista. Siempre lo he pensado..., me voy a hacer un Morandi, y es curiosa esa posibilidad, sin imitar a nadie admirado, pero sí acercarse».

La primera edición la realizó con artistas de la galería, Pérez Villalta, Pereñíguez, José María Báez, Dorothea Von Elbe, Curro González..., y «estaban encantados todos. La exposición resultó muy atractiva y estaban entusiasmados por haberles sugerido esta posibilidad, de volver su mirada a ese mito artístico».

El galerista no encarga una obra en sí, «no quiero saber siquiera qué artista eligen, el único condicionante es que sea de un artista del siglo XX o XXI, contemporáneo, no queríamos ir hacia atrás, porque es una apuesta por la modernidad. Así que tienen libertad, aunque eso sí, el formato sí es convenido porque en este caso, hay 42 artistas, y de otra forma no cabrían en la galería. El año pasado fueron 28».

Esta edición también tiene como característica que casi ninguno de los participantes ha colgado antes en la galería Rafael Ortiz, «la inmensa mayoría hemos invitado a artistas de otros galerías. Nadie me ha dicho que no, y va a haber una tercera edición. Ya me han reñido algúno porque no está, así que el año que viene, más».

En la exposición, hay piezas en fotografía, cerámica, escultura, pintura, instalación, «incluso vídeo. Y hay piezas de Manolo Bautista, Gerardo Delgado, Inma Alvarez, Angeles Agrela, Manuel León...,A muchos de los artistas los sigo hace tiempo, pero nunca habíamos tenido nada de Concha Ybarra, o Juan José Fuentes que vuelve con un homenaje a Joaquín Sáenz...», y confiesa que cabe la posibilidad de fichar a alguno de los participantes.

A Rafael Ortiz le ha sorprendido mucho que varios han elegido a Morandi, «hay quien ha pintado incluso dos cuadros. Ramón David Morales ha hecho a la manera de Malevich y ha repetido a Malevich, Pepa Rubio. También se ha repetido Margritte, aunque hay gente desconocida como el que ha inspirado a Fernando Clemente, un chico al que ha conocido en Instagram que es donde expone su obra». Julián Cruz se ha inspirado en el norteamericano Kenneth Price interpretando a Hergé (el dibujante de Tintín)... La exposición clausura la temporada y durará hasta septiembre.

En cuanto a la temporada ha sido «muy irregular. En cuanto a ferias, muy floja. En Miami vendimos una cosa simbólica, Arco ha ido medianamente bien, y Santander también floja. No ha habido una feria de arte que diera una alegría. La apuesta de este año es dura porque vamos a Frieze Londres con un proyecto del Equipo 57. Es una feria muy competitiva en la que muchos quieren participar y por fin nos han seleccionado. Creemos que es la manera de presentar internacionalmente al Equipo porque por allí pasan directores de museos de todo el mundo. Sin embargo, en Sevilla la venta no remonta, hay algún cliente joven, pero nuestros coleccionistas están fuera». Confiesa que nunca ha pensado irse de Sevilla, «es una responsabilidad moral. Parece que ahora los museos vuelven a comprar..., bueno a ver si se animan».