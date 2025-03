Rodríguez Uribes pierde el «Mata Mua», joya del Museo Thyssen

Finalmente, Carmen Cervera se ha llevado el «Mata Mua» , joya pintada por Paul Gauguin en 1892, del Museo Thyssen, según informa «El País», además de otros tres cuadros de Degas («Caballos de carreras en un paisaje») de Hopper («El "Martha Mckeen" de Wellfleet») y de Monet («El puente de Charing Cross»). La convulsa historia llega a su fin, y sin comunicado oficial.

«Mata Mua» es una de las 426 obras que forman parte del préstamo de la colección propiedad de Carmen Thyssen firmado en 1991 con una duración de diez años y que desde entonces se ha renovado de manera anual desde 2011. Sin embargo, a principios de 2017 la baronesa reclamó al Ministerio de Cultura un nuevo marco de relaciones con el Estado por entender que el contrato de 2002 estaba «obsoleto». Desde entonces, y mientras se negociaba, el acuerdo se renovó automáticamente cada 6 meses.

El pasado sábado, con la reapertura de la pinacoteca tras el cierre por la pandemia, pudo comprobarse que la conocida obra no estaba donde debiera, la sala L1. Según fuentes consultadas por ABC, se trata de un fracaso en las negociaciones que la propia vicepresidenta Carmen Calvo asumió durante más de un año personalmente, en un complejo proceso que comenzó cuando la propia Cervera anunció en 2017 esa solicitud de permiso para exportarlo y venderlo, y que finalmente ha sido autorizado este abril.

Fijémonos lo que contaba la baronesa a ABC ya en 2017. «"Cuando vendí el Constable ("La esclusa", una de las joyas de su colección), se lo ofrecí a plazos al Gobierno español. Era un cuadro importante para España. No puedo asumir no tener liquidez, necesito liquidez. Tendré que vender otro cuadro y lo siento mucho como coleccionista". ¿Será el "Mata Mua"? "No lo sé, depende. No quiero hacerlo. Pero nos tienen a mi colección y a mí un poquito abandonadas"».

«Tiene derecho porque la obra es suya»

Javier García Fernández, secretario general de Cultura, defiende a «El País» la autorización de su departamento a la salida del Gauguin. «Tiene derecho porque la obra es suya», a la vez que confirma que los cuatro cuadros no se encuentran expuestos actualmente. Recordar que, efectivamente, el cuadro es suyo pero que había había una negociación y lo que ha resultado, finalmente, ha sido casi una claudicación pues lo que se negociaba era la salida de esos tres cuadros para intentar que se quedara el «Mata Mua», cosa que finalmente ha resultado también imposible.

Al desconocimiento y la impotencia del nuevo equipo del ministro Uribes, como si no hubieran hablado con la vicepresidenta Calvo sobre cómo iban las negociaciones, se suma la extraña ausencia de un comunicado oficial en un asunto de este calado y del que se lleva hablando años. Casi como si no comunicaran que tienen que trasladar «Las Meninas» en el Prado o «El Guernica» en el Reina Sofía.

No es la primera vez que la baronesa Thyssen retira alguna de sus obras del Museo Thyssen. Como hemos dicho, en 2012 la casa de subastas Christie's vendió por casi 28 millones de euros su obra 'La esclusa', de John Constable, que hasta entonces había permanecido en las paredes del Museo y que la baronesa puso en venta por falta de liquidez, tal y como argumentó.

Tanto la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde como el exministro José Ignacio Wert recibieron la opción de compra del cuadro de Constable, pero ambos rehusaron la oferta. En aquel momento, no solo trascendió el precio del Constable, que alcanzó un record en las ventas del artista, sino también el precio de 150 millones de euros en los que se cifraba el «Mata Mua» que ahora sale del Thyssen, otra de las obras más valoradas de la colección de la baronesa.

La colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza propiedad del Estado -800 obras de arte adquiridas en 1993- está al margen de este proceso de negociación de la colección de la baronesa y su continuidad se encuentra garantizada.