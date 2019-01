Roban una pintura en una iglesia belga días antes de que un experto determinara si era de Miguel Ángel

Donada por un feligrés hacía 16 años, la pintura de la Sagrada Familia se exponía apaciblemente en la iglesia de San Ludgerus de la pequeña villa flamenca de Zela. Valorada entonces en 10.000 euros, el pastor Jan Van Raemdonck la rescató de una esquina para darle un lugar más prominente, aunque la iglesia carecía de cualquier sistema antirobo.

Todo cambió cuando Van Raemdonck vio un boceto de la colección del Duque de Portland en una exposición reciente. «El dibujo, que es cien por cien de Miguel Ángel, mostraba la misma escena. Por ello comencé a pensar que este también era del maestro renacentista o de uno de sus discípulos», ha afirmado al periódico Het Nieuwsblad.

Ambas obras muestran a la Virgen María, a San José, al Niño Jesús durmiente y a San Juan Bautista. Ante la coindicencia, el pastor contactó con un experto en Miguel Ángel que iba a ir de forma inminente hasta su iglesia para autentificar el cuadro.

Van Raemdonck ha asegurado que sus pesquisas se mantuvieron en secreto y que solamente lo comunicó al consejo eclesiástico con el fin de que aprobaran una serie de medidas de seguridad. Sin embargo, la institución optó por restaurar la torre de la iglesia en lugar de instalar una alarma, pero ha negado que el cuadro entrara en la discusión.

El presidente del consejo, Johan Anthuenis, ha contado a Het Nieuwsblad que no cree que el robo fuera una coincidencia. «Solo estaban interesados en el cuadro. No le hicieron caso a ningún otro objeto de valor».

De acuerdo con The Telegraph, el alcalde, Hans Knop, ha apuntado que es posible que haya relación entre el ladrón, las pesquisas del pastor y su contacto con el experto en arte italiano, de la universidad holandesa.

Interpol ya ha lanzado una alerta y la oficina del fiscal ha apuntado que los ladrones entraron en la sacristía de la iglesia entre las cinco y las seis de la mañana del viernes. Un testigo ha descrito a un hombre de entre 17 y 20 años que llevaba capucha, ropas oscuras y una mochila.

ALERT: A valuable painting attributed to #Michelangelo or Venusti, one of his students, has been stolen from the Church of St Ludgerus in Zele, #Belgium. https://t.co/AVHpH7cQonpic.twitter.com/AP0NJOZV6d