El presidente de la SGAE se desvincula de la trama de la «Rueda de las Televisiones» Fernández Sastrón ha declarado como imputado en la Audiencia Nacional

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, se ha desvinculado de la trama conocida como la «Rueda de las Televisiones», una supuesta actuación fraudulenta por la que ha declarado este jueves como investigado en la Audiencia Nacional. Sastrón ha negado cualquier relación con este mecanismo sospechoso, con el que varios socios de la SGAE habrían defraudado supuestamente unos 100 millones de euros entre 2006 y 2011. El método, según la investigación, habría sido el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales, libres de derecho de autor, en las que no había variación real, para ser emitidas en programas de televisión.

«No me considero desvinculado a ninguna trama, de ningún tipo», ha manifestado Sastrón a los medios, a la salida de su comparecencia. «Te preguntan por cosas de otras personas o por una conversación telefónica en la que no he participado», ha citado como ejemplos de los asuntos sobre los que no se ha sentido aludido. Sastrón ha explicado que el juzgado dispone de las liquidaciones de los años 2005 a 2018 y que el interrogatorio al que le ha sometido la Fiscalía y la acusación particular ha sido muy «técnico». Según Sastrón, su testimonio ha servido para explicar el funcionamiento interno de la SGAE.

Según el magistrado instructor, el juez Ismael Moreno, las obras de dominio público plagiadas por esta trama se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados. Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, las cuales, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras. El magistrado considera que esta actuación otorgó a los socios de la SGAE, además de un beneficio económico, la capacidad de asegurarse su poder en la junta de la SGAE.