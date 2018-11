Monique Selz: «Las playas nudistas son de una tristeza espeluznante» La ensayista considera que «El Pudor» tiene la labor fundamental de «asegurar el espacio de libertad interior del sujeto»

Javier Villuendas

Actualizado: 27/11/2018 15:59h

El megaéxito de las redes sociales ha distorsionado las relaciones sociales. Ahora podemos saber de la supuesta vida del personal sin relacionarnos directamente (mediante el «stalkeo») aún sabiendo que es una detonación controlada de chispazos de existencia resplandecientes, sexis... Y esa exhibición literal, en este caso particularmente del cuerpo, es una cultura que tiraniza, según Monique Selz, autora de un ensayo de hace 15 años llamado «El pudor».

La autora sostiene que hemos pasado de la dictadura puritana a través de la revolución sexual de Mayo del 68 al extremo opuesto, en donde las mujeres tienen que enseñar cacho por obligación. Preguntada si exagera reconoce que, quizá sí, pero que el machismo está a la orden del día en el Parlamento de su país (Francia), donde se siguen haciendo comentarios sobre la vestimenta de las mujeres, el físico...

La imposición del impudor, en su opinión, ha conseguido asociar que la ropa de las mujeres dé a entender que se van a acostar con el resto a la primera de cambio. ¿Pero no se defiende ahora más que nunca el derecho de que cada uno vista como quiera no significa que quieras acostarte con todos? «La pregunta de cómo se visten las mujeres continúa siendo difícil, como si todavía fuera una forma de provocar a los hombres. Uno puede pensar en la cuestión del velo para las mujeres musulmanas, que deben esconderse de la visión de los hombres ya que se arriesgaría a provocar su deseo si mostraran demasiado su cuerpo (cara, piernas, brazos ...). A menudo resulta difícil para una mujer joven negarse a dormir inmediatamente con un hombre que lo quiere».

¿Es el pudor innato o se aprende? «Creo que es innato, pero hay un lugar importante para hacer que la educación permita que el niño lo haga existir y se imponga». ¿Hemos llegado a la anulación de la intimidad, qué tiene de malo la gente tan transparente? «Ahora, especialmente con las redes sociales, todo se puede decir y mostrar. La pregunta no es si está bien o mal. Es más bien el no proteger el espacio íntimo y que se convierta en algo muy peligroso para el sujeto». Selz piensa que el pudor, «en su función de proteger la privacidad, es una forma de garantía de una vida social equilibrada». Y considera que la libertad de expresión «no significa poder decir todo y cualquier cosa. Hay que respetar al otro, al resto y debatir. No tener las mismas opiniones que al otro y debatirlas está bien, pero siempre que el debate no se haga sobre la negación del otro».

Dice que el capitalismo ni el comunismo son impudorosos, sino más bien los medios de comunicación, la mediatización y los documentales que muestran «todo buscando no informar sino escandalizar y sin que nos podamos mostrar en desacuerdo con lo que se trasmite». Aunque «los regímenes autoritarios y policiales, bajo el pretexto de la seguridad, pueden ser intrusivos y transgredir todos los límites». Así, el pudor no es que sea anti-sistema ni lo contrario, «es muy personal y no tiene que ver con la acción política. Lo que los países islamistas radicales imponen a las mujeres no es pudor», señala.

Terminamos con una ráfaga de preguntas. Al igual que en la vida «real» hay delitos por escándalo público, ¿cree que debería legislarse igualmente en las redes sociales por escándalo digital? «No tengo nada que decir sobre la vida digital. No soy juez y el exhibicionismo es una ofensa bajo ciertas circunstancias». ¿Hay algún tipo de pornografía válida? «No creo que, en absoluto, haya buena pornografía». ¿Qué opina de las playas nudistas? «Lo encuentro dramático y de una tristeza espeluznante». Para Selz, el pudor es la clave de la erótica, por eso dice que los naturistas quieren acabar con esta noción... «Sí, los naturistas quizá no hayan comprendido el erotismo». ¿Cuál es la función del pudor? «Asegurar el espacio de libertad interior del sujeto».