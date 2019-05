El lujoso hotel de Turquía que alberga un mosaico romano de 1050 metros cuadrados

En el recientemente inaugurado museo hotel de Hilton Antakya, en Turquía, se ha localizado el mosaico más largo –como una única pieza– del país. Así lo atestiguan sus 1050 metros cuadrados, según el perfil de Instagram «antiqua_archeologia» y la revista especializada en arquitectura y diseño «Metropolis». Esta pieza forma parte de una alfombra que consta de casi 10.000 metros cuadrados.

Este increíble mosaico se descubrió durante la construcción del edificio, que cuenta con el diseño de la empresa de Emre Arolat y 199 habitaciones. Ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Antioquía, cerca de él se encuentra la Gruta de San Pedro, uno de los lugares de peregrinación más importantes del Cristianismo. En esta región es habitual para los trabajadores encontrar –de vez en cuando– reliquias escondidas tras las rocas.

Si bien las vistas del hotel pueden llegar a impresionar –está rodeado de montañas y las habitaciones están dispuestas como contenedores acristalados–, sus huéspedes descubrirán una «pequeña» joya escondida sobre sus pies: escombros de calles, paredes y antiguos mosaicos romanos. Tal y como explica «Metropolis», este «laberinto de piedra» forma parte de la antigua ciudad griega Antioquía del Orontes, célebre por su multiculturalidad en una de las esquinas del Mediterráneo y donde latinos, griegos y arameos comerciaban entre ellos y convivían.

Some more stunning images of the mosaics incorporated into the Antakya Museum Hotel complex and a plan showing the sheer scale of the archaeological site.

