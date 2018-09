El inesperado regalo póstumo de Paco de Lucía que dio alas a Malú La popular cantante relata una anécdota de su tío que le supuso un enorme chute de confianza, caído del cielo, para su carrera artística

Los artistas se mueven en las movedizas tierras de la incertidumbre, de la falta de verdad, no hay red. Así, la aprobación, el calor de los fans, aunque sea un arma de doble filo por que uno se puede acomodar, también es una señal de que se va en la buena dirección. Nadie se salva de esta falta de seguridad, porque esto no es ciencia, y le ocurre a todos ellos como ayer mismo ejemplificó Malú en un programa de televisión.

La popularísima cantante tiene éxito en España desde que, con apenas 16 años, lanzara su primer disco. Esto era 1998. Hija de Pepe Lucía, cantaor y productor, al segundo día de nacer su tía Reyes le puso Malú porque decía que María Lucía era un nombre muy grande para cosa tan pequeña. Su tío era Paco de Lucía, del que sobran presentaciones. En síntesis, hablamos de una familia de artistas.

Ayer Malú en «El Hormiguero» hizo una confesión referente a la idiosincrasia de su familia: «Mi familia te marcaba a fuego sin decir absolutamente nada. Te creaba una responsabilidad y un respeto hacia el escenario. Pero no es una familia de contar ni de decirte "niña ve por aquí o ve por allá". Ni siquiera de decirte "esto está bien"».

En el creativo magma artístico de esta familia había una exigencia que, como comentó ayer la cantante: «Lo bueno en mi familia se da por hecho, lo malo se critica». Lo que traducido viene a decir que pocos parabienes recibió de una familia de tal excelencia musical. Pero, a veces caen regalos del cielo

Un año antes de morir, Malú y su tío tocaron en Marbella en el festival Starlite. Ella primero y Paco de Lucía al día siguiente. «Vino a vernos por primera vez al escenario. Obviamente yo estaba muerta. Canté todo el show para él y a mí no me dijo gran cosa. Me dijo «muy bien, ha estado muy bonito», contaba Malú a Motos. Pero tras el concierto, entrevistaron al genio de la guitarra en televisión, pero las imágenes no se llegaron a emitir. «Y cuando él murió, al poquito tiempo me las pusieron y en ellas decía que se había emocionado mucho, que le gustaba mucho, que era una pedazo de artista... Me dio su aprobación, por primera vez en la vida y yo creo que ahí fue cuando yo dejé de llorar compulsivamente su pérdida».

Para Malú fue un chute de confianza sin igual: «Te has ido, pero sé que tengo tu aprobación porque no me has dicho que está mal, ¿no? Esta familia funciona así».