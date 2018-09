Hallan los restos de un «enorme» edificio en Egipto

Una misión arqueológica egipcia ha descubierto un «enorme» edificio, con varios corredores y cuatro entradas, en Guiza, a 400 metros al sur del museo Mit Rahina, según ha informado el Ministerio de Antigüedades de Egipto.

An #Egyptian archaeological Mission has uncovered an huge building located in Hid Al-Demerdash area, 400 m to the south of Mit Rahina Museum pic.twitter.com/YkrrTsGfkN