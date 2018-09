Desclasifican los chistes soviéticos que la CIA se tomó muy en serio

Esto es que un hombre entra en una tienda y pregunta: ¿No tenéis carne? Y la dependienta contesta: «No, nosotros no tenemos nada de pescado, la tienda al final de la calle es la que no tiene carne». Este es uno de los 11 chistes desclasificados que ahora acabamos de conocer, informa «The Times».

«La CIA cometió muchos errores durante la Guerra Fría pero guardar una lista de bromas soviéticas no fue uno de ellos. Ahora están desclasificadas...», tuiteó la semana pasada el Doctor en Historia por la Universidad de Bekeley Gene Zubovich.

The CIA made a lot of mistakes during the Cold War but keeping a list of Soviet jokes was not one of them. They're now declassified:https://t.co/Eb2WeAu7vq