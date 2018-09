El pulso del planeta Contemplar un cuadro con los ojos de Monica Bellucci El Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa traza una ruta con las 12 obras favoritas de la actriz italiana

Francisco Chacón

Dejamos atrás Guarda-Mor, una de las casas de fado más auténticas de Lisboa, y subimos por la Rua das Janelas Verdes. El Palacio de Ramalhete, actual residencia de Madonna, llama la atención a la derecha y, un poco más arriba, se alza el Museu Nacional de Arte Antiga (Museo Nacional de Arte Antiguo, MNAA), asiduo colaborador del Prado en los últimos años.

Dentro aguarda la sorpresa más original de la temporada artística en Portugal. ¿Quiere usted ver esta pinacoteca con los ojos de la mismísima Monica Bellucci? La ruta ya está en marcha, después de que los responsables del museo hayan invitado a la actriz y modelo italiana a elegir sus obras favoritas. La protagonista de la película «En la Vía Láctea», última excentricidad de Emir Kusturica, reside ahora en Lisboa tras adquirir una casa de lujo en las proximidades del Castillo de San Jorge, en el mismo edificio donde igualmente se asienta el diseñador Christian Louboutin.

La actriz y modelo italiana Monica Bellucci - FRANCK CASTEL

De modo que el MNAA no ha desaprovechado la oportunidad de animar a la ex chica Bond a divulgar sus preferencias y, de paso, mostrar que no le falta criterio a la hora de seleccionar piezas destacadas de un museo que alberga unas 2.200 obras. El resultado es que cualquier visitante puede sumergirse en las colecciones siguiendo su lista de imprescindibles, en medio de un entorno en el que sobresalen Durero, El Bosco, Rodin, Piero della Francesca, Zurbarán o Tiépolo.

Bellucci se quedó fascinada con este palacio del siglo XVII y, sobre todo, con sus vírgenes, una de sus grandes pasiones. De ahí que le costara tomar su decisión, aunque finalmente aquí está su particular propuesta, encabezada por dos creaciones de Domingos Sequeira: «La Adoración de los Reyes Magos» y «La Coronación de la Virgen».

«Conversación», de Pieter de Hooch - MNAA

«El Arcángel San Miguel», atribuido a Joao Afonso, da continuidad al recorrido, al igual que «Virgen con Niño», de Faustino José Rodrigues. No falta tampoco el «Presepio del Convento de Nuestra Señora de las Necesidades», de finales del siglo XVIII y firmado por un clérigo anónimo de Setúbal, a 50 kilómetros de Lisboa. «Centro de mesa», de Thomas Germain, y un «Bautismo de Cristo» de origen desconocido, anteceden a otra de las cumbres: «Conversación», de Pieter de Hooch, de mediados del siglo XVII.

«Las piezas que escogí encarnan la herencia clásica a la cual pertenezco y mis ideales de convivencia y de profundidad en las relaciones con los seres vivos, aquí representados por el amor maternal, la introspección espiritual, el diálogo, la belleza natural… y, claro está, no podía dejar de lado los notables azulejos, símbolo de un gran amor hacia Portugal y su cultura». Lo dice la propia Monica Bellucci en el tríptico en papel que reciben los visitantes que optan por seguir sus pasos, con o sin guía.