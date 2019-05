Así era el cóctel de alucinógenos que llevaba en su mochila un chamán de hace mil años Un saco de 1.000 años lleno de drogas psicoactivas, hallado en Bolivia, sugiere que las sociedades precolombinas podrían haber usado combinaciones de drogas en sus rituales

ABC @abc_cultura Actualizado: 16/05/2019 15:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una bolsa de cuero de hace 1.000 años lleno de drogas psicoactivas, desenterrado en Bolivia, podría ser la evidencia de que las sociedades precolombinas usaban combinaciones de varios alucinógenos en sus rituales, tal y como afirman los autores del estudio «Chemical evidence for the use of multiple psychotropic plants in a 1,000-year-old ritual bundle from South America», publicado en «Proceedings of the National Academies of Science».

Se trata de una bolsa de cuero que, con mucha probabilidad, pertenecía a un chamán. Dentro se han encontrado objetos y herramientas varias para preaparar y consumir drogas psicoactivas.

La datación por radiocarbono ha confirmado que la mochila fue hecha entre el 905 y el 1170. El análisis químico, por su parte, ha encontrado rastros de ayahuasca y otras sustancias psicotrópicas.

Estas drogas ayudaron a sus usuarios, durante miles de años, a establecer conexiones espirituales con sus ancestros y con fuerzas sobrenaturales, a menudo asociadas a animales como zorros o jaguares.

El saco medía 28 centímetros de largo y 16,5 cm de ancho. En su interior había dos tablillas de madera talladas que se usaban para «aspirar» las sustancias psicotrópicas, ya que la droga se obtenía moliendo semillas, y se inhalaba. También contenía el tubo con el que se inhalaba.

Los científicos han detectado compuestos tales como bufotenina, dimetiltriptamina, harmina y cocaína. Su descubrimiento representa el mayor número de drogas que alteran la percepción que se encuentran juntas en un sitio arqueológico en América del Sur, según el estudio.