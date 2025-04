Razones para aterrizar en Gran Canaria este verano

Para los viajeros que quieren descubrir las playas de las que no hablan los lugareños (por miedo a que se llenen) también hay buenas noticias: no sabemos guardar un secreto. Así que apunta el nombre de Guayedra, una cala coqueta y nudista habitada por palmeras y otras plantas, con acantilados espectaculares y vistas al Teide. Su acceso no es fácil y solo se llega a pie, pero gracias a eso la encontrarás poco concurrida también en verano. Montaña Arena es una de las pocas playas vírgenes de la isla. Como no se ve desde la carretera, muy poca gente la conoce. Sol, agua templada y arena fina es lo que te ofrece a cambio de llegar hasta ella después de recorrer un sendero de unos 10 minutos. Sin duda es un buen trato.

Su ventana al universo

No solo el de sus playas es el azul más buscado de la isla, también el de su cielo. Especialmente cuando cae la noche y va volviéndose cada vez más oscuro, hasta servir de perfecto decorado para que se exhiban las estrellas. Gran Canaria es destino Starlight por la claridad de sus cielos y en la isla hay varios miradores astronómicos. Uno de los más visitados es el de la Degollada de las Yeguas, en San Bartolomé de Tirajana, un excelente lugar desde el que dejarse cautivar por la lluvia de estrellas fugaces. La zona está protegida de los vientos alisios y del mar de nubes típico del norte de Gran Canaria.

Un mar de bosques y montañas

Gran Canaria es una isla de playas, pero también de altas montañas. Sus paisajes naturales cambian a cada paso por los microclimas que regalan los vientos alisios. Y aunque a veces te asalten las dudas por lo fascinante que se vuelve el entorno… prometido, sigues en este mundo. El mirador más icónico es el Roque Nublo, un monolito de casi 90 metros de altura que se ha convertido en la meta de muchos montañeros y ciclistas. También los bosques merecen una visita. Los Tilos de Moya, por ejemplo, son el último reducto de laurisilva que queda en toda la isla.

Vibrante Las Palmas de Gran Canaria

Cosmopolita y atlántica. Así nos recibe la capital de Gran Canaria, que derrocha encantos suficientes para sustituir las chanclas de playa por calzado cómodo y lanzarse a caminar. Su casco histórico, entre los barrios de Vegueta y Triana, llama la atención por sus casas de estilo colonial. La catedral es la más grande e imponente de todas las islas, y se caracteriza principalmente por su fachada neoclásica tallada en piedra volcánica. Junto a ella se encuentra el Museo Canario, donde se repasa la historia de la isla gracias a los restos arqueológicos encontrados. En la Casa de Colón el visitante podrá empaparse del rico legado cultural de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad natal del escritor Benito Pérez Galdós. Otro símbolo de la explosión cultural de la ciudad es el Gabinete Literario. Y como el ocio también es importante, no olvides recorrer la Calle Mayor del barrio de Triana, perfecta para una jornada de diversión y compras.

3, 2, 1… ¡acción!

Si el turismo contemplativo no es lo tuyo, en Gran Canaria también encontrarás cantidad de actividades para descargar adrenalina: surf, windsurf, paddle surf, senderismo, submarinismo, escalada, ciclismo o vela son solo algunos de los deportes que convierten a la isla en un enorme gimnasio al aire libre, con la piscina más grande que puedas imaginar: el océano.

Gastronomía de toma pan y “mojo”

Gran Canaria está para comérsela y prueba de ello es su variedad de sabores, producto de la mezcla de culturas propia de la isla. La cantidad de productos que llegan desde el mar, junto con las frutas y hortalizas que se cultivan bajo el clima perfecto, crean deliciosos menús que son auténticos caprichos para el paladar. Como aperitivo, lo más conocido son las papas arrugadas con mojo, pero no te puedes marchar de la isla sin probar el potaje de berros, la caldereta de pescado o la pella de gofio. Y para acabar con el mejor sabor de boca, nada más veraniego que un helado con bienmesabe. Imposible que no quieras repetir, pero ya no hablamos solo del postre, sino del viaje entero.