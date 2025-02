Principales ventajas del renting para autónomos

Las necesidades de movilidad de un autónomo son diversas, pero siempre existentes, ya que aunque no se trate de un trabajo —el que realiza de forma independiente— eminentemente ligado a la prestación de servicios en domicilios de sus clientes, sí puede necesitarse un coche para comprar materiales para su trabajo o para asistir a proyectos, entre otras tantas variantes.

Por tanto, el renting de coches para autónomos se ha consolidado como una de las mejores maneras de que los profesionales independientes cuenten con un coche para la realización de sus actividades laborales. Todo ello sin la necesidad de dar un gran capital por entrada de un coche en propiedad, lo que alivia las finanzas de los autónomos, siendo a su vez una de las ventajas más conocidas del método.

Bajo endeudamiento

Como se adelantaba, comprar un coche implica dos posibilidades: pagarlo al contado o dar una entrada para comprarlo a crédito. En ambos casos —citando el ejemplo particular de un autónomo— la cantidad de dinero que se debe dar implica endeudamiento o disminución drástica de la capacidad de maniobra desde la perspectiva financiera. En cambio, el renting de coches implica el pago de una cuota mensual, fijada durante la contratación, que no varía durante el tiempo que dure el acuerdo. Esto significa no limitar las capacidades de maniobra de los autónomos, ya que no requiere de grandes sumas de dinero iniciales.

Un pago mensual fácil de planificar

El tema de las cuotas mensuales de un renting implica capacidad de planificación, de ganar certidumbre. Y cuando es así, los autónomos pueden reconocer qué deben hacer y cuánto deben destinar cada mes para el pago del coche, sin hacerse cálculos o previsiones variables por seguros, impuestos, reparaciones o neumáticos, sino que únicamente se tendrán que hacer cargo del combustible.

Ese pago mensual no únicamente es ventajoso porque permite que se planifiquen mejor las finanzas, sino también porque libera totalmente al autónomo de todos los costes derivados del mantenimiento de un coche, algo que debería asumirse desde el inicio cuando se opta por la adquisición del mismo en lugar del renting.

Beneficios fiscales

Como el coche de alquiler para los autónomos suele tener un uso casi exclusivamente profesional o vinculado a los trabajos o servicios que realiza, el renting puede catalogarse como un gasto y desgravarse como tal, de manera que también existen muchos beneficios fiscales en contraposición con la compra de un coche. Tal es el caso del IRPF —o Impuesto de Sociedades, según sea el caso—, que puede desgravarse incluso en su totalidad.

Pero también se puede desgravar el IVA, en un 50 % o en su totalidad cuando se demuestra que la utilización del coche es estrictamente laboral (nunca para usos personales), figurando este hecho también como una de las principales ventajas asociadas al renting de coches, y siendo en conjunto algunas de las razones de que los profesionales autónomos prefieran esta alternativa antes que la compra.

Las circunstancias, los beneficios percibidos, los clientes y la producción se ven envueltas en cambios casi a diario, afectando a la previsión financiera de muchos autónomos. Por esa razón, afrontar la adquisición de un coche puede resultar muy complicado. La vida financiera de un autónomo puede ser exitosa, pero siempre será de incertidumbre en determinados aspectos. Es entonces cuando el renting ofrece un método que pareciera ser «todo ventajas», o al menos así lo demuestran los hechos.

