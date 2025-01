Cómo disimular la celulitis muy fácilmente este verano

Este verano, como en cualquier otro, será un reto disimular u ocultar la celulitis que afecta casi al 90 % de las mujeres. Existen algunos trucos que ayudarán a que este rasgo pase desapercibido. Si quieres descubrirlos no dudes en seguir leyendo.

Podemos comenzar enumerando una serie de hábitos saludables que no solo te ayudarán a llevar una vida más sana sino que también nutrirán de una mejor manera tu mente y cuerpo.

Alimentación sana

Para comenzar, hay que apostar por una alimentación sana que no solo te ayudará a eliminar o reducir la celulitis, sino a tener una vida mejor en general. Debe ser una dieta equilibrada que contenga frutas y verduras para obtener esos antioxidantes que tanto requiere el organismo. Evita consumir muchos azúcares, sobre todo los refinados, frituras, bollería industrial, lácteos, carnes y alimentos procesados.

Ejercicio constante

Por otro lado, no hay que dejar de hacer ejercicios, sobre todo los que ayudan a fortalecer glúteos y piernas. Se recomienda no utilizar tanto el ascensor y subir por las escaleras o en su defecto intentar realizar una buena caminata larga para ir tonificando los músculos. En el caso de la celulitis que aparece en el área de los brazos, se recomienda crear algunas series de flexiones o utilizar unas pesas.

Prendas de vestir

Tampoco la utilización de prendas ajustadas es favorable para la eliminación de la celulitis. No contribuyen a una buena circulación de la sangre y aumentan la aparición de este mal, por lo que es mejor usar más vestidos y pantalones sueltos.

Masajes

Los masajes son una muy buena opción para tratar este tema, ya que logran ir disolviendo las acumulaciones de grasa. Hay varias cremas anticelulíticas en el mercado que pueden ayudar al momento de emplear el masaje de manera circular y vertical. Además, para hacerlo más cómodo se puede aplicar también un poco de aceite a la crema.

Relajación

Querer relajarse es de gran ayuda para evitar la celulitis. La depresión, el estrés y la ansiedad son los peores compañeros de vida, y también lo son para la piel. Intentar dormir bien y hacer meditación son un complemento perfecto para controlar esta afección.

Exfoliantes

Existe una gran variedad de exfoliantes para la piel, pero los caseros son los mejores. Toma dos cucharadas de aceite oliva, dos de aceite de almendras, media taza de café molido y media taza de azúcar blanca, mezcla muy bien en un bol y aplica sobre piernas y glúteos en forma de masaje circular. Luego puedes ir quitando con agua tibia mientras tomas una ducha.

En el momento del baño

Realízate un masaje con un guante de crin mientras el agua esté tibia y culmina la sesión con agua fría en las piernas y glúteos. Esto tonificará la piel, la reafirmará y reactivará la circulación.

Tomar Líquidos

Esta afección también está relacionada con la retención de líquidos. Para evitar que esto suceda deberás ingerir diuréticos naturales.

Otras Opciones para disimular la celulitis

Además de todos los consejos anteriores relacionados con una vida sana y unos buenos hábitos, hay más trucos que pueden servirte para disimular la celulitis y que se note menos. Atención a las siguientes propuestas:

Maquillajes

Para disimular la celulitis existen algunos maquillajes para piernas y glúteos que ayudan a encubrir de una muy buena manera esta afección. Al mismo tiempo se puede lograr un efecto de piernas bronceadas.

Remedios caseros

Si no dispones de recursos para adquirir una crema maquillante, puedes optar por soluciones caseras. Puedes utilizar una crema corporal que sea hidratante, mezclarla con una base de maquillaje oscura y aplica para disimular en las piernas y glúteos si lo deseas. También puedes aplicar vaselina en las piernas y crear un efecto con brillo que ayuda a disimular la celulitis en la zona en la que quieras ocultarla.

Tomar sol regularmente

Mantener bronceadas las piernas es una gran ayuda para que no se note la celulitis y también una forma económica y saludable de ocuparse de este tema.

Usa ropa holgada y ancha

La ropa amplia, poco ceñida, que quede holgada cuando la llevemos puesta, disimula perfectamente la celulitis. Otro consejo es tomar duchas con agua caliente antes de colocarte una falda o un traje de baño, ya que la piel se dilata y se nota menos.

Disimular la celulitis es posible como has podido ver, pero te recomendamos que al ver sus primeros signos, actúes rápidamente. No permitas que te gane la pelea, ya que es un enemigo muy fuerte, no solo para nuestra apariencia física sino para nuestra salud.