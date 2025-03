En Cádiz hay que morir, pero también hay que estudiar: por qué deberías escoger la UCA

Si este año haces las pruebas de acceso a la universidad y aún no has decidido qué (y dónde) quieres estudiar, no lo dudes más: la Universidad de Cádiz es tu sitio. Porque en Cádiz hay que morir, sí, pero también hay que estudiar. No sólo porque cuentan con una oferta académica diversa y especializada, sino porque dispone de becas propias y «los precios públicos más bajos del sistema universitario español», según afirman desde la propia UCA. No dejes pasar la oportunidad y preinscríbete entre el 24 de junio y el 2 de julio.

Calidad de vida universitaria y también formativa: 44 grados y 20 dobles grados. La UCA ofrece un entorno seguro y avanzado, dotado con las últimas tecnologías para la docencia. «Así podrás disfrutar de nuestro nuevo colegio mayor, de nuestras acreditadas bibliotecas, de instalaciones deportivos únicos (piscinas cubiertas, pistas polideportivas, de tenis y de pádel, pabellón cubierto, etc.)», explican desde la Universidad de Cádiz, que además puede presumir de ser la universidad española líder en equipamientos y deportes náuticos.

Programación cultural y una formación abierta al mundo

En la UCA podrás disfrutar de una extensa programación cultural con ciclos como el Campus Rock, el Campus Jazz, el Campus Cinema o el Flamenco en Red. Estudiar en la UCA significa que, además, podrás completar tu formación en universidades de más de 40 países de los cinco continentes. «Cientos de estudiantes disfrutan cada año de movilidades nacionales e internacionales. Somos una universidad abierta al mundo que te ofrece múltiples oportunidades de crecimiento», explican desde la UCA.

Asimismo, la Universidad de Cádiz coordina el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·Mar) y el consorcio europeo de la Universidad de los Mares (SEA-EU). Tú futuro está más cerca de lo que imaginas, ya que todos sus grados y posgrados disponen de prácticas curriculares en empresas e instituciones del entorno para que tengas un contacto directo con el ámbito donde quieres desarrollar tu carrera profesional.

Toda la información www.uca.es o en el WhatsApp 629 67 00 01.

Dirección General de Acceso y Orientación

Telf. 956 015 354 / dg.orientacion@uca.es