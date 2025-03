¿Ha cambiado la Ley de Segunda Oportunidad en tiempos de pandemia?

La llegada de la COVID-19 a nuestras vidas ha provocado un auténtico terremoto en ámbitos tan importantes de nuestro día a día, sobre todo en el económico. Con gran parte de los negocios parados o sin funcionar al completo durante gran parte del año, son muchas las personas que han visto cómo sus deudas no hacían más que aumentar hasta llegar a niveles insostenibles.

«Los problemas económicos se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para gran parte de la población desde que hizo su aparición la pandemia. La economía de muchos ciudadanos se ha visto gravemente resentida en este tiempo, siendo muchas las personas que han perdido su trabajo y los negocios que han tenido que cerrar o reducir su actividad de manera drástica. Una situación terrible para el ahorro y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, que han visto cómo sus deudas no hacían más que aumentar sin poder hacer nada para impedirlo», explican desde Deudafix, expertos en la Ley de Segunda Oportunidad.

«Si nos encontramos en un estado de solvencia tan preocupante como este y queremos empezar a sacar la cabeza del hoyo ante las deudas que hemos ido generando a nuestro alrededor, lo mejor que podemos hacer, es pedir ayuda a profesionales especializados en este tipo de sectores. Expertos que pueden ayudar a los usuarios a solventar sus deudas, como Deudafix, por medio de vías tan útiles y efectivas como la Ley de Segunda Oportunidad en Madrid, cuyos servicios son cada vez más demandados», detallan.

Ley de Segunda Oportunidad

Una de las herramientas financieras más útiles que podemos encontrar si atravesamos una situación económica complicada, es la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una ley que permite a los usuarios que se acogen a ella, poder exonerar hasta el 100% de las deudas que haya contraído. Una solución más que perfecta para lidiar con el sobreendeudamiento, y a la que cada vez más personas buscan acceder para mejorar su estado financiero, tras los meses más duros de la pandemia.

«Para poder acudir a la Ley de Segunda Oportunidad hay que cumplir una serie de requisitos básicos, como no tener en los últimos diez años ningún tipo de antecedente penal por delitos socioeconómicos, no haberse beneficiado de esta ley en los últimos diez años, o que las deudas que hayamos contraído no sean superiores a los 5 millones de euros. Además, de estos requisitos, es necesario llevar a cabo unos pasos y procedimientos legales en los que, para conseguir las mayores garantías de éxito posible, siempre merece la pena contar con asesoramiento profesional», explican.

Deudafix

«A la hora de buscar asesores Ley Segunda Oportunidad que nos puedan ayudar y asesorar sobre estos procesos legales tan importantes para nuestro futuro económico, acudir a Deudafix siempre será una gran idea», explican los expertos en este ámbito, que gracias a sus años de experiencia en este sector, saben a la perfección cuáles son las estrategias más óptimas a seguir para alcanzar el éxito, con todos y cada uno de sus clientes. «Una garantía que merece la pena tener en cuenta en tiempos de pandemia tan complicados como los que estamos atravesando».

Con su ayuda, podremos solventar en muy poco tiempo nuestras deudas, y utilizar los mecanismos más óptimos y eficaces a nuestra disposición, como la Ley de Segunda Oportunidad. Nos asesorarán durante todos los pasos del proceso y así podremos aumentar exponencialmente las posibilidades de que nos concedan la exoneración total de nuestras dudas.