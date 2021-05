Cómo elegir el mejor alojamiento web

Si vas a escoger un alojamiento web debes tener presente, como decimos, una serie de puntos. Una de las claves para escoger el mejor alojamiento web es saber cuáles son tus necesidades. Si tienes un pequeño comercio quizá no necesites un servidor único, una solución idónea para los ecommerce con un volumen importante de visitas y pedidos pero también más cara y quizá contratar un servicio de hosting con servidor compartido te resulte suficiente.

De ahí que sea importante que, ante todo, tengas en cuenta cuáles son tus necesidades en este sentido y sepas bien escoger el alojamiento web españa que necesitas. Este punto es común en cualquier lugar que te encuentres, ya sea que requieras un hosting mexico, hosting españa, etc. Antes de nada, tendrás que tener claro cuáles son tus requerimientos para así a partir de ahí comenzar a buscar.

Mira el servicio técnico que dan

Es sumamente importante que antes de decantarte por una empresa u otra mires el servicio técnico que dan así como la calidad del mismo. Piensa que de él dependerá el tiempo que tu página web pueda estar caída con las repercusiones económicas que ello puede conllevar. Esto es sumamente importante. Escoge siempre una empresa de hosting que ofrezca servicio técnico 24 horas de lunes a domingo. Del mismo no te olvides que es importante que dicho soporte lo den en tu idioma, en este caso, en español.

La opción relacionada con las copias de seguridad

Ante cualquier eventualidad que pueda surgir es importante que cuentes con copias de seguridad de tu web. Esto te permitirá no perder datos que pueden ser muy valiosos para el negocio: desde relacionados con tus clientes, pedidos, a parte del trabajo diario de tu personal. Es importante que al contratar un servicio de hosting mires bien si ofrecen la opción de hacer copias de seguridad y cuántas. Si quieres el servicio de hosting para alojar la web de un negocio no contrates nada que no te ofrezca esta funcionalidad.

Espacio disponible

El espacio disponible para guardar todo tipo de información y documentos online también es sumamente importante. En este sentido tendrás que tener presente también cuál es el tamaño de tu portal y qué necesitas guardar. Con estos parámetros podrás hacerte una idea más ajustada de la cantidad de memoria que puedes necesitar para tu alojamiento web sin que ello vaya asociado a algún tipo de problema precisamente porque te falta espacio en este sentido.

Cuentas de correo

Si el hosting lo quieres para albergar la web de tu empresa es sumamente importante que tenga cuentas de correo disponible. Por lo general, se ofrecen por paquetes. Fíjate bien en el número de correos corporativos que te permite tener asociado y siempre busca que dicho número esté por encima de tus necesidades por si en un futuro dichas necesidades cambian y van a más. Así no tendrás ningún problema porque contarás con margen.

Panel de control

El panel del hosting es otro de los elementos fundamentales. Antes de optar por una opción debes ver una demo o poder acceder a él y comprobar así si te resulta sencillo de manejar y, en definitiva, intuitivo. Si no es así mira otras opciones porque lo cierto es que este punto es clave para acabar las tareas de manera más rápida y, por tanto, optimizar tiempos. Algo clave para el buen funcionamiento de una empresa.

Dominio y subdominios disponibles

Cuando vas a contratar un servicio de hosting se suelen ofrecer un dominio y varios subdominios. Es importante que te fijes bien en este punto y veas si la cantidad de opciones que te ofrecen se ajustan a tus necesidades. Para ello tendrás que tener clara también la estructura de la web en el caso de que todavía no esté montada y en marcha y estés en los pasos previos.

Opiniones de otros usuarios

Una vez tengas todos los elementos arriba mencionados mirados no estará de más que consultes las opiniones de otros usuarios sobre el servicio de hosting que da la empresa y veas cuál es su reputación. Te servirá para hacerte una idea de la calidad de sus servicios.