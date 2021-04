¿Conoces las sillas anfibias o sillas de ruedas para la playa?

Llevar a una persona con movilidad reducida a una playa no es fácil. La arena no es el mejor lugar para las sillas de ruedas normales, que se clavan y no avanzan de ninguna de las maneras.

Por suerte, ahora hay sillas de ruedas para playa, que ayudan a mejorar la vida de personas con discapacidad, pues eliminan una de las barreras que llevaban existiendo hace años a la hora de tener unas vacaciones como las de cualquiera.

¿Qué tipos de sillas de ruedas para la playa existen?

Si el discapacitado tiene muy poca autonomía debemos escoger una silla de ruedas para playa que flota cuando la persona está sobre ella.

Estas sillas se caracterizan por tener grandes ruedas para no hundirse en la arena y por tener grandes flotadores a los lados, que son las que sustentan al discapacitado cuando está sobre ella. Además, llevan un asa detrás y un tirador delante para poder moverla.

Siempre la debemos usar bajo la supervisión de otra persona y es conveniente que el discapacitado lleve siempre un chaleco salvavidas.

En el caso de que el discapacitado sí tenga movilidad, por ejemplo, si tiene una paraplejia, podemos optar por otro tipo de silla anfibia que da más autonomía.

Las hay de varias formas, pero el principio es el mismo. Si la arena de la playa lo permite será la persona con discapacidad la que irá con su silla a la orilla para meterse en el agua con ella y ponerse a nadar.

Este tipo de sillas pueden flotar, lo que facilita mucho la maniobra de bajarse de ella y de subirse, aunque también hay sillas que no lo hacen y que se quedan en el fondo.

¿Qué requisitos debe tener una playa para acceder con estas sillas?

El requisito principal es que sea una de las playas consideradas como accesibles. Es cierto que las sillas anfibias facilitan mucho poder moverse por la playa, pero para poder hacer esto antes hay que poder llegar a la arena.

Así, uno de los requerimientos principales es que existan aparcamientos reservados para personas con discapacidad a pie de playa o lo más cerca posible. Del mismo modo, el transporte público que deja a los viajeros a la zona también tiene que ser accesible.

Una vez que estamos en la playa, el paseo marítimo debe tener al menos 1,20 metros de ancho para que una silla de ruedas quepa, y si hay desnivel para entrar en la playa tiene que haber rampas con rellano intermedio, pasamanos, del 1,20 m de ancho como mínimo y con una inclinación máxima del 10% para las cortas y del 6% para las más largas.

El mayor problema que podemos encontrar es el ancho de los accesos, puesto que las sillas con flotador son más anchas que las normales. De este modo, si las rampas tienen el ancho mínimo legal, tendremos que acceder a la playa con una silla normal para comenzar a usar la anfibia una vez que estemos en la arena.

A pesar de esta posible dificultad al inicio, lo cierto es que las sillas de ruedas anfibias facilitan mucho las vacaciones a las personas con discapacidad, que ahora se van a poder bañar junto a sus amigos o familia sin importar su grado de movilidad.