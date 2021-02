Los niños deben salir de casa durante el invierno, incluso cuando hay nieve, ya que es parte del proceso de adaptación que deben tener en torno a una época que vivirán año tras año. En este sentido hay varias recomendaciones a tener en cuenta sobre cómo se deben abrigar, ya que no se debe llegar a los extremos.

La temporada de invierno es una de las preferidas de los niños, ya que les encanta jugar con la nieve o con el agua y disfrutan mucho del ambiente en general. Sin embargo, el tema del frío preocupa mucho a los padres, quienes toman medidas a veces demasiado extremas, como abrigarlos demasiado o simplemente mantenerlos siempre en casa con calefacción.

Los especialistas consideran que no se debe encerrar a los niños durante el invierno, ya que es importante que tengan contacto con el ambiente exterior, obviamente sin exagerar, de tal manera que puedan adaptarse y tolerar esta época que vivirán año tras año. Incluso, es posible sacarlos cuando las temperaturas son muy bajas o esté nevando, lo importante es abrigarlos adecuadamente.

Es importante entonces conocer cuáles son las prendas de vestir adecuadas para que los pequeños puedan ocasionalmente disfrutar del invierno, aún cuando esté oscureciendo y haga mucho frío afuera, sin que esto tenga consecuencias para su salud.

El hecho de usar ropa de invierno para estar protegidos no está reñido con el estilo. Son diversas las prendas que año tras año salen al mercado con doble propósito: que estén protegidos y lucir a la moda.

Por ejemplo, se ha impuesto con fuerza durante las últimas temporadas la chaqueta infantil acolchada que ha sido toda una sensación, este tipo de prenda marca la tendencia de este invierno, pero con motivos que encantan a los niños, como PlayStation, Xbox, Fornite o con brillos para las más coquetas.

Es una prenda muy versátil que ahora viene reversible para combinar en diferentes ocasiones con el resto de los atuendos. La chaqueta o el chaquetón acolchado es prácticamente un básico en el armario de los más pequeños, a ellos les encanta porque les abriga bien, es cómodo, y a la vez les hace lucir como les gusta.

Ni mucho, ni poco

Hay que tener sentido común al momento de escoger las prendas que el niño va a utilizar si va a salir a la calle durante el invierno, todo va a depender obviamente de la temperatura que haya en el momento. Si un adulto no necesita “triple abrigo”, ¿por qué el niño sí que lo necesita? Como puedan sentir el frío los padres será un indicador de lo que pueden necesitar los más pequeños.

Muchos acostumbran a abrigar a los pequeños, más aún si son bebés, como si estuvieran a punto de entrar en un congelador, y hay quienes no toman las debidas precauciones y no lo abrigan lo suficiente. Ambos extremos no son adecuados, es importante ser equilibrados.

Los especialistas indican que el “termostato” de un niño funciona igual al de un adulto, por lo que sienten el calor o el frío de la misma manera, es decir, no son más sensibles en este sentido. De hecho, hay que tener en cuenta que los pequeños son mucho más inquietos que los adultos, tienden a ser más activos, y esto hace que entren más en calor.

Una recomendación siempre va a ser cubrir adecuadamente las zonas más vulnerables al frío como pueden ser manos, oídos y pies. En este sentido es importante que pueda contar en su armario con gorros, guantes, medias gruesas y algunos pares de zapatos adecuados para mantenerlos protegidos. De esta manera se evitará que sufran afecciones en la piel, por ejemplo, los molestos sabañones o la otitis que tanto puede afectar a los más pequeños.

Utilizar varias capas de ropa es conveniente cuando el frío es extremo. En este caso lo más recomendable es que se coloquen varias capas, que deben ser finas (tampoco se debe exagerar en este aspecto), esto generará un efecto aislante de aire entre cada pieza, que es conveniente cuando se está expuesto a bajas temperaturas.

¿Y en el caso de los recién nacidos?

Si por alguna circunstancia hay que sacar de la casa a un recién nacido, se deben tener en cuenta algunas consideraciones adicionales. Es importante recordar que ellos tienen muy poca grasa, además no tienen desarrollado completamente el sistema de termorregulación, esto quiere decir que si no se abrigan correctamente pueden entrar en un cuadro de hipotermia.

De igual manera, hay que tener en cuenta que los recién nacidos y bebés en general no caminan, lo que quiere decir que no tienen movimientos que producen calor. Esto no quiere decir que se deban abrigar como a un esquimal, pero sí es necesario que lleven al menos una capa más que la que se colocan los adultos.

Lo ideal es que lleven puesto un body, un jersey y una chaqueta gorda o acolchada. Si el adulto siente un frío que necesita usar gorro, guantes y bufanda, pues entonces esto quiere decir que el bebé también lo necesitará y se le debe colocar.

Otras recomendaciones importantes

Aparte de la vestimenta adecuada, hay otras recomendaciones importantes que se deben tener en cuenta en los niños cuando son expuestos a bajas temperaturas.

Un consejo fundamental es que, aunque es necesario que los niños salgan eventualmente durante el invierno, no deben ser paseos muy largos. Aunque los pequeños tengan una tolerancia al frío similar a la de los adultos, su piel es más delicada y muchos son propensos a enfermedades respiratorias.

Por otra parte, es esencial mantener la piel hidratada, ya que con esto se previene la descamación y el enrojecimiento. Es conveniente aplicar cremas hidratantes, también puede ser vaselina neutra, sobre todo en mejillas, dorso de las manos y labios. Las cremas hidratantes con protector solar son muy utilizadas.

Aunque en todo escenario es fundamental, es conveniente resaltar en este tema la importancia de la buena alimentación. Los niños deben consumir suficientes vitaminas y antioxidantes, ya que estos nutrientes tienen efecto protector para la piel y el sistema respiratorio. Pescado, leche, frutas y vegetales ricos en vitaminas A y C, no pueden faltar en la dieta del pequeño.