¿Qué servicios del marketing digital beneficiarían más mi negocio?

El primer aspecto que debemos tener presente cuando decidimos adentrarnos con nuestro negocio en el territorio online es el hecho de que no hay un solo detonante del éxito, sino que este depende de la ejecución impecable de una larga lista de acciones. Algo para lo que nacieron las agencias de marketing digital como Comunicare.

Con 10 años de una impecable trayectoria a sus espaldas, esta compañía ha logrado llevar por buen camino a diversos clientes de diferentes sectores comerciales. Su cercanía con cada modelo de negocio y el tratamiento personalizado son dos de las causas de su éxito, convirtiéndose así en un claro referente de nuestro tiempo.

Así pues, al delegar funciones en esta compañía, pronto garantizamos la excelencia en tareas tan importantes como lo es la captación de leads, el posicionamiento SEO on Page y el SEM o, entre otras funciones de interés, la publicidad en redes sociales y Google adwords. Una versatilidad que denota profesionalidad y plenos conocimientos del ámbito web.

Automatizando el email marketing

Los canales de comunicación con los clientes, como es evidente, han vivido una renovación integral. El email marketing es solo un ejemplo de este fenómeno y, en aras de sacarle todo el partido posible, cabe destacar que también existen servicios de email marketing gratis para cualquier tipo de emprendimiento.

Esta estrategia se basa en el envío masivo de correos electrónicos que, basados es una segmentación específica y con ciertas bases de redacción atractivas, generarán interés en los clientes. Además de ofertar nuestras promociones y novedades, el email marketing es idóneo para fidelizar a la red de suscriptores.

Si prestamos atención a las sugerencias e implementamos las herramientas adecuadas, garantizamos la más plena eficiencia en una de las labores comunicativas más relevantes de nuestro nuevo negocio; creando así un vínculo cercano y directo que antaño resultaba imposible de cerrar.

Comunidad de seguidores en las redes sociales

Siguiendo las líneas previamente mencionadas, cuando hacemos referencia al contacto estrecho con los clientes, es fundamental detenerse unos instantes en las redes sociales. Estas plataformas son la base de nuestra identidad corporativa y, realizando acciones como comprar seguidores instagram, creamos un perfil que nos servirá para ganar prestigio y cerrar ventas a partes iguales.

Antes de nada, has de saber que estos seguidores no serán reales, es decir, no generarán ventas por sí mismos. No obstante, serán un atractivo para el resto de personas que, a causa del rigor que mostrarás, no dudarán en hacer ‘follow’.

Estamos hablando de una pequeña inversión que, a largo plazo, significa un prestigio con el que convertirte en una figura de alto nivel en las plataformas digitales como Instagram.

De las visitas a las ventas, conversión eficaz

Al aumentar el volumen de visitas, muchos esperan que automáticamente crezcan también las ventas. Sin embargo, a pesar de que exista cierta relación entre ambos conceptos, la realidad es que esto no es una regla matemática y la figura de una agencia de Conversion Rate Optimization será de gran ayuda.

Analizando el negocio en profundidad, estas compañías dan con los principales errores que, tras elaborar hipótesis y crear tests para usuarios, conseguirán que el usuario opte por comprar el producto o servicio.

No estamos ante una inversión circunstancial, sino que se trata del gasto más relevante una vez hemos generado presencia en internet. De lo contrario, nada de lo anterior será efectivo, cayendo de nuevo al vacío del comercio online. Las CRO siguen cobrando peso en el marketing digital y ya son muchos los que aprovechan su impecable gestión empresarial.