Cómo mejorar la productividad empresarial en tiempos de incertidumbre

Muchos sectores han tenido que reinventarse y buscar nuevos mercados, o nuevas formas de venta. Los datos sobre el enorme crecimiento que ha experimentado el comercio online en todo el mundo hablan por sí solos. Pero esta no es la única fórmula para conseguir la supervivencia de las empresas. Ahora, más que nunca, la mejora de la productividad de las plantillas es clave. Pero, ¿cómo se puede mejorar la productividad de las plantillas si, en muchos casos, no están realizando sus tareas de manera presencial en las empresas? A continuación se exponen algunas posibles respuestas.

Modernización e innovación

Como hemos visto, Internet ha sido una de las claves para el sustento de la economía mundial en épocas de pandemia, pero no es la única: en un momento en donde se producen confinamientos que ponen en peligro el normal funcionamiento de las empresas, encontramos en las nuevas tecnologías muchas soluciones.

El uso de la tecnología es clave para llegar a esta mejora

Y el primer paso debe ser el análisis de las opciones que tienen las empresas para modernizar su aparato productivo: maquinaria, equipos, procesos y gestión, son los puntos clave. Pero, además, iniciar este camino requiere innovar constantemente. Es conveniente analizar nuestro modelo de negocio para encontrar nuevas alternativas que ayuden a mejorar la gestión de nuestra empresa. Y, en este sentido, el uso de la tecnología es clave para llegar a esta mejora.

Gestionar por procesos y no por funciones

Cada vez son más necesarios softwares de Recursos Humanos que ofrezcan un gestor de tareas

La empresa del siglo XXI se diferencia de la empresa tradicional en el hecho de que los equipos deben tener claro que sus responsabilidades van mucho más allá del simple cumplimiento de sus funciones. Lo que en realidad es lo importante es que los procesos en los que se encuentra sumida una empresa se cumplan al 100%.

Del análisis de esos procesos surgen las tareas que cada miembro de la organización debe cumplir para el buen funcionamiento de la organización empresarial. Es por este motivo que cada vez son más necesarios softwares de Recursos Humanos que ofrezcan un gestor de tareas de los empleados de manera que éstos tengan perfectamente organizada su jornada laboral en base a todo el trabajo que tienen que desarrollar para que la empresa funcione perfectamente.

Soluciones efectivas

Puede conseguirse un extra de motivación y una administración más inteligente

Tanto si el trabajo se realiza de manera presencial, como si se hace de manera remota (teletrabajo), la empresa necesita de estas soluciones tecnológicas para mejorar su productividad. No cabe la menor duda de que el teletrabajo ha complicado enormemente la gestión empresarial en cosas aparentemente tan sencillas como el registro de jornada laboral, por no hablar de la productividad y del control del rendimiento de las plantillas. Además, el hecho de que los trabajadores no tengan la interactuación humana con sus compañeros es claramente perjudicial para su motivación.

Así, estas tecnologías pueden actuar como nexo tanto entre los trabajadores, como entre los departamentos. Del control y seguimiento de los trabajos puede conseguirse un extra de motivación y una administración más inteligente del capital humano de las empresas. También permite llevar a cabo una administración más estratégica de las empresas, lo cual incide directamente en los resultados.

Una nueva visión de los Recursos Humanos

La integración de las nuevas tecnologías nos permite un mejor control de la jornada laboral

Como hemos visto, la evolución tecnológica nos permite una mejor administración de nuestro equipo y tiene innumerables ventajas que inciden directamente en unos mejores resultados empresariales. En el mercado existen numerosas opciones, como por ejemplo este software de recursos humanos. Se trata de Sesame Time, un potente software que utilizan numerosas empresas e instituciones internacionales de gran renombre.

También se ha hablado de cómo el trabajo en remoto al que ha obligado la actual crisis sanitaria a muchas empresas complica enormemente su gestión. Esta situación ha tenido una gran incidencia en países como el nuestro, en donde la utilización de apps para fichar desde el móvil ya eran habituales, pero no para el control horario de plantillas que trabajan de manera remota, sino para los trabajadores que realizaban, por ejemplo, tareas de comercial y no trabajaban de manera presencial.

Así, como puede verse, otra de las claves en una situación como la que vivimos es la integración de las nuevas tecnologías dentro de las empresas, de manera que nos permita un mejor control de la jornada laboral y un registro de las tareas realizadas en el trabajo.