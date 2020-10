Trucos para comprar tecnología online (y encontrar las mejores ofertas)

En ocasiones tenemos que comprar productos de tecnología y sabemos que los necesitamos pero no cómo debemos escogerlos ni qué criterio seguir. A continuación te damos unas claves para que hacer esta elección sea mucho más fácil.

Establece un presupuesto

Lo primero que debes hacer antes de comprar cualquier producto de tecnología ya sea escoger entre las mejores tarjetas gráficas, los mejores portátiles y demás es establecer un presupuesto. Con la gran oferta que hay en el mercado hoy en día es habitual perderse un poco y no saber bien qué producto escoger y esto es precisamente lo que lograrás evitar si haces un presupuesto.

Lo mejor será que establezcas un precio máximo que no deberás superar en ningún momento. Sólo así conseguirás mantener a raya tu economía y no acabar gastando de más con los contratiempos reales que ello puede suponer. Si verdaderamente te ciñes a ese presupuesto y dedicas un tiempo a buscar, comparando precios y prestaciones seguro que encontrarás los productos que tengan la mejor relación calidad-precio del mercado.

Haz un listado con las funcionales imprescindibles

Para cada uno, y en función del uso que se espere hacer del producto, pueden resultar unas funcionalidades más importantes que otras. Por ello es importante que hagas un listado con los aspectos imprescindibles que quieres que tenga el producto tecnológico que vas a comprar. Esto te ayudará a descartar automáticamente a los modelos que no cuenten con esas funciones, acortando el tiempo de búsqueda y el plazo en el que harás la compra. Perderás menos tiempo y harás una compra acertada desde el primer momento.

Busca opiniones de calidad

A la hora de adquirir un producto tecnológico es normal que necesitemos ayuda de profesionales que nos detallen qué ofrecen cada una de las opciones disponibles. En este sentido, nada como consultar el portal Profesional Review. Como su nombre indica, hacen reviews de calidad de productos de tecnología, tanto es así que son íderes en reviews, noticias, guías y tutoriales, contando ya con más de 5,5 millones de visitas al mes. Se trata de un portal que es ya todo un referente y con el que seguro harás tus compras sobre seguro.

Tras leer con detalle los reviews de sus productos tendrás claro qué te ofrece cada uno y cuál se puede ajustar mejor a aquello que buscas, con la utilidad que ello supone. Sea lo que sea lo que quieres comprar encontrarás la review al respecto: desde si quieres adquirir las mejores bases refrigeradoras para portátil a si vale la pena hacerse con una interfaz SSD PCIe 4.0.

Sus guías detalladas te permitirán saber exactamente en qué consiste el producto, cuáles son sus puntos fuertes, si tiene alguno más débil y si vale la pena comparándose con el resto de productos de este tipo que se puede encontrar en el mercado.

Busca y compara

Una vez ya tengas claro hasta el preciso modelo que quieres será el momento de buscar y comparar. Un mismo artículo puede tener precios diferentes, en función del lugar en el que lo adquiramos y para evitar pagar de más por lo mismo nada como comparar. Hacerlo online es sumamente sencillo, apenas te llevará unos minutos y, en cambio, podrás conseguir ahorrar bastante.

Para ello solo tendrás que poner en tu buscador el nombre del producto en cuestión y ver todos los portales en los que te aparece a la venta, comparando precios y asegurándote de que es el mismo producto, así de fácil. En cuestión de minutos sabrás que tiendas online te ofrecen las mejores condiciones a la hora de adquirir tu producto de tecnología en cuestión.

Infórmate sobre la garantía

Generalmente, todos los productos nuevos cuentan con dos años de garantía pero se puede dar el caso de que alguno lleve asociada tan sólo un año. Infórmate antes de comprarlo porque este punto es importante en el caso de que pueda aparecer algún tipo de defecto de fabrica o similares.

Condiciones de venta y postventa

Del mismo modo es importante que te informes delas condiciones de venta de la tienda online en cuestión. Fíjate en aspectos como si el envío a domicilio es gratuito o no, en los días que tardará en llegar a casa, etc. En cuanto al servicio postventa que puedan ofrecerte aqui son importantes aspectos como si tienen un teléfono de atenció al cliente que haga que el trato con la empresa sea directo en el caso de que aparezca algún problema, si te atenderían en español y la política de devoluciones que tienen: desde plazos a si devuelven o no el dinero en caso de querer cambiar la pieza en cuestión.