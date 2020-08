¿Es éste el mejor momento para cambiar de coche?

La crisis del coronavirus y el confinamiento ha mermado la economía en general, aunqueparticularmente ha hecho mucho daño a la industria automovilística.

Esta circunstancia ha hecho que el Gobierno ponga en marcha un ambicioso Plan Renove, con el que pretende estimular la renovación del parque móvil español con vehículos más eficientes en materia de emisión de gases, y ha obligado a que muchos fabricantes lancen unas muy interesantes ofertas coches nuevos, dado que las ventas han estado paralizadas durante varios meses y ello ha hecho reaccionar a las marcas.

Así, justo en estos momentos, es fácil adquirir un Citroen C3 con una rebaja de algo menos de 4.000€, un Seat León por poco más de 18.000€ (antes costaba 24.110€) o un Peugeot 208 rebajado en más de 6.000€, si se comparan sus precios actuales con los de antes de que se produjera la mencionada paralización de la economía.

Los alicientes

Con los números en la mano puede afirmarse que adquirir un vehículo justamente ahora puede llevar aparejado un ahorro muy considerable para el comprador, lo que por sí solo podría suponer un muy buen aliciente para que alguien que lleve tiempo pensando en cambiar de coche, se decida por hacerlo definitivamente.

De hecho, ya nos hemos referido al Plan Renove que, en algunos casos, puede aumentar las cifras de ahorro en hasta 4.000€, si se cumplen determinadas condiciones en relación a la eficiencia medioambiental del nuevo coche (en este caso tiene que ser un coche eléctrico) y con su precio, pues el nuevo vehículo debe costar como mucho 45.000€ para poder ser subvencionado.

Pero, aparte de estos alicientes, también hay que contar con el hecho de que existe la posibilidad de acceder a una financiación coche que no sólo ofrece la posibilidad de cambiar de vehículo sin tener que afrontar el pago de una sola vez, sino que también permite hacerlo de una forma cómoda y basada en las propias posibilidades económicas.

Un ejemplo

Gracias a las excelentes ofertas que el mercado financiero pone a disposición de quienes deseen adquirir un vehículo nuevo en estos momentos, ahora es posible adquirir un vehículo pagando justo lo que nos permita nuestra situación económica, lo que implica que no será necesario hacer un sobreesfuerzo para poder estrenar un coche en estos momentos.

Para mostrarlo, queremos seguir utilizando uno de los ejemplos que ya hemos adelantado, el del Seat León, ya que si optamos por una financiación de 18.000 € a 72 meses en el Banco Santander, nuestras cuotas serán de 310€ mensuales, una cifra muy accesible para cualquiera que haya decidido comprar un coche y, obviamente, tenga previsto ese gasto.

No obstante, hay que señalar se ha hecho esta elección de ejemplo intencionadamente, como uno de los créditos para la adquisición de un nuevo coche que presenta unas condiciones más duras, dado que no se tienen en cuenta los ingresos del comprador para fijar las cuotas y los intereses. Pero hay entidades financieras que ofrecen muchas más facilidades y que establecen las mensualidades en función del poder adquisitivo del cliente, algo que no hace sino que favorecer aún más el poder cambiar de coche.

En conclusión, sólo podemos indicar que, efectivamente, nos encontramos en un momento excelente para poder cambiar de coche, tanto por las ofertas de los fabricantes y las ayudas del Gobierno, como por las facilidades para pagarlo. Por lo que, si estás pensando en hacerlo, no deberías dejar pasar una oportunidad que, quizás, podría no volver a repetirse.