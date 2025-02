Llega esta noche la «superluna de las flores», la última de 2020

En la madrugada de este jueves al viernes se podrá disfrutar de la última superluna del año , apodada como «de las flores ». Se trata de la cuarta superluna del año, un fenómeno que coincide con el perigeo de la órbita lunar en torno a la Tierra -el momento en el que nuestro satélite más se acerca a nosotros- en momento de luna llena. Estas dos circusntancias producen un efecto visual por el que la Luna parece hasta un 14% más grande y un 30% más brillante.

Desde la NASA se explica que la Luna orbita la Tierra en una elipse, un óvalo que la acerca y aleja de nuestro planeta a medida que gira. «El punto más alejado de esta elipse se llama apogeo y está a unos 405.500 kilómetros de la Tierra de media. Pero su punto más cercano es el perigeo, que es una distancia promedio de aproximadamente 363.300 kilómetros de la Tierra », afirman. Es por esto que da la impresión de que es más grande y brillante de lo habitual.

El fenómeno de las superlunas es visible a simple vista, pero no debemos esperar un cambio drástico de tamaño con otras lunas llenas, ya que el porcentaje no es muy visible. De hecho, para esta superluna se espera que nuestro satélite se vea un 7% más grande y un 15% más brillante , números alejados de las otras superlunas que se han producido en meses anteriores. Aún así, el espectáculo es digno de admirar.

Polemica en torno al calificativo «superluna»

El término «superluna» fue acuñado en 1979 por el astrólogo Richard Nolle . Es por ello que aunque hoy en día se usa a menudo hoy para describir lo que los astrónomos llamarían una luna llena de perigeo, no se trata de un término científico.

«El término ' superluna ' se refiere a una luna nueva o llena que ocurre dentro del 90 por ciento del perigeo, su aproximación más cercana a la Tierra en una órbita dada», explica la NASA en otro comunicado , donde señala que además ese porcentaje es bastante arbitrario. «Según esta definición en un año típico puede haber tres o cuatro superlunas completas seguidas», continúa el comunicado.

Sin embargo, algunos expertos dicen que la luna llena de mayo no será una superluna, y que la definición que usa la NASA da demasiado margen a la percepción de cuando nuestro satélite se encuentra cerca de nosotros. Es por ello que algunos astrónomos señalan que, en realidad, 2020 solo ha tenido tres superlunas, mientras que otros afirman que solo puede haber una: la que más se acerque.

Entonces, ¿qué definición es la correcta? Técnicamente, ninguna , ya que el término, como se ha explicado, no es científico. «Superluna no es un término astronómico oficial, y no hay una definición técnica firme para ello, por lo que las diferentes fuentes a veces no están de acuerdo», explica el portavoz de la NASA, Preston Dyches , a Space.com .

Superluna de las flores

El apelativo de «s uperluna de las flores » tampoco tiene que ver con la ciencia, sino con la publicación del Almanaque de Granjeros de Maine , que recogió nombres 'indios' para las Lunas Llenas en la década de 1930. Según este almanaque, el «apellido» recibido por esta superluna solo tiene que ver con la coincidencia de que por estas fechas florezcan todas las flores.

Nombres indios, polémicas astrológicas y astronómicas, con solo alzar la vista podrá disfrutar de la última superluna del año.

Más temas:

Superluna

Astronomía

Ciencia