La ilusión óptica que reta a tu cerebro y a la forma en la que ves el mundo

El cerebro resulta más veces engañado de lo que cree. Enfrentarse a ilusiones ópticas resulta un reto que, en ocasiones, nos sorprende. Ese ha sido el motivo por el que Alice Proverbio, una neurocientífica y psicóloga experimental que se dedica a analizar cómo funciona el cerebro, ha retado a los cibernautas a través de diferentes imágenes en Twitter.

Ninguna se mueve, aunque parezca que sí. Tampoco son un gif. En la figura, que ha sido diseñada por el dibujante Beau Deeley, se puede ver una esfera que parece moverse alrededor de una columna. Nada de esto ocurre sino que, según esta científica, la imagen está hecha para confundir al cerebro. Según señaló en Twitter, con este dibujo nuestro sistema de percepción colapsa.

Ese colapso se debe a que en la corteza visual del cerebro, que es la zona encargada de procesar lo que vemos del mundo, se encuentra el sector que procesa el movimiento (conocido como V5 o MT) y el que se procesa el color y la forma (el V4). Tal y como explica Proverbio, las neuronas de V4 se saturan tanto que la velocidad a la que viajan las neuronas MT se interpretan como una señal sensorial».

V5 (or MT) is the cortical area devoted to motion processing, while V4 is devoted to color and shape (like the pentagon) processing. V4 neurons are saturated so much that the basal/rest firing rate of MT neurons is interpreted as an actual sensory signal