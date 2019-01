La historia de la primera canción que llegó al espacio profundo Hace diez años «Across the Universe» de los Beatles fue transmitada al Cosmos

Pedro Gargantilla

Actualizado: 21/01/2019 02:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Voyager 2, segunda nave en la historia en llegar al espacio interestelar

En febrero del año 2008 la NASA utilizó su Deep Space Network para transmitir «Across the Universe» de los Beatles por todo el universo. La canción viajó a 300.000 kilómetros por segundo hacia la estrella North Star Polaris, situada a unos 431 años luz de nuestro planeta.

Deep Space Network es una red internacional de antenas que ayuda a las emisiones de exploración en el universo. En el lanzamiento de la canción colaboró el complejo de comunicaciones que tiene la NASA en Robledo de Chavela, en Madrid.

No era la primera canción del grupo de Liverpool en ser utilizada por la NASA para este tipo de eventos. La habían precedido títulos tan míticos como «Good Day Shunshine», «Here Comes the Sun»; «Ticket to Ride» y «A hard Day's Night», si bien es cierto que nunca antes se había enviado al espacio profundo.

«Across de Universe» cuenta la historia de amor entre un chico y una chica, en la cual se pasa revista a la ideología de los años sesenta. En palabras de John Lennon fue la composición más bella y poética creada por él, cuando la escribió todo «brillaba como un millón de soles».

La NASA eligió esa legendaria canción porque se conmemoraba el cuarenta aniversario de la grabación de la misma y el cincuenta aniversario de la fundación de la agencia espacial norteamericana. Para poder «lanzarla» fue preciso conseguir los permisos de Paul McCartney, Yoko Ono y las dos discográficas con derechos sobre la música de los Beatles.

McCartney pidió enviar al espacio un saludo muy especial: «Manden mi amor a los extraterrestres». Por su parte, Yoko Ono calificó el envío de «un evento importante».

El sonido del Universo llega a la Tierra

A mediados de septiembre de 2015 un par de detectores de ondas gravitacionales ubicados en Estados Unidos recibieron una señal procedente del universo nunca antes detectada. ¿Era la respuesta a la canción de los Beatles? ¿Les había gustado a los alienígenas?

El sonido procedía de la colisión de dos agujeros negros, esas regiones del espacio tan pequeñas y masivas que representan un punto de no retorno, a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra.

Cuando dos agujeros negros colisionan se funden en uno más grande, de un diámetro aproximado a la suma de los radios, lo cual significa que el nuevo agujero tiene un volumen mucho mayor. A medida que se fusionan los agujeros negros emiten ondas gravitacionales, que representan parte de su masa transformada en energía.

La detección de estas ondas gravitaciones –la percepción de distorsión en el espacio-tiempo- es considerada como uno de los avances más importantes en las últimas décadas en física.

No deja de maravillarnos que en 1915 –hace más de un siglo- Albert Einstein predijo estas ondas gravitacionales, pero durante todo este tiempo no hemos tenido los medios adecuados para comprobar su existencia.

- M. Jara

Pedro Gargantilla es médico internista del Hospital de El Escorial (Madrid) y autor de varios libros de divulgación.