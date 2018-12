Gemínidas 2018: cuándo, dónde y cómo ver la mejor lluvia de estrellas del año Un brillante meteoro caerá cada dos minutos como media durante las próximas noches

Si las luces navideñas le gustan pero las ciudades le abruman, pronto tendrá la oportunidad de disfrutar de otras luminarias que también se encienden todos los años por estas fechas, pero que se contemplan mejor en entornos menos urbanos, sin escaparates ni reclamos comerciales. Este encendido alternativo es algo errático, caprichoso y exige atención. Es lo que tiene la naturaleza. A cambio, podrá disfrutar con un mínimo de infraestructura (¡quizás le baste con una manta!) de la que es para muchos la lluvia de estrellas más atractiva del año. Se trata de las Gemínidas, que desde la noche de mañana jueves 13 hasta la del lunes 17 de diciembre, caerán del cielo con suficiente frecuencia incluso para entretener a los más impacientes. Solo echará de menos las famosas Perseidas de agosto por el buen tiempo. [Así se vieron las Gemínidas en 2017].

El pronóstico meteorológico de los próximos días no es muy bueno para la mitad norte y el oeste de España, lo que quizás pueda desmerecer el espectáculo. Así que, solo si el tiempo es benévolo, escoja un lugar oscuro, despejado y libre de obstáculos y mire, por una vez, hacia el cielo. Aquí van algunos consejos para disfrutar de los meteoros en todo su esplendor:

Cuándo iniciar la observación

Este año, los mejores momentos para las Gemínidas coincidirán con las noches de mañana jueves 13 y del viernes 14 de diciembre, aunque se podrán observar hasta el 17 de este mes, según informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). La observación podrá comenzar desde poco después de la medianoche, incluso algo antes desde la Península, indica la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España (SOMYCE).

Cuántos y cómo serán los meteoros

Los meteoros son de velocidad moderada (unos 35 km por segundo), muchos de ellos brillantes y fáciles de detectar. La Luna, en cuarto creciente, dejará de ser visible a media noche. Así, un observador podrá ver un meteoro cada dos minutos de media si se encuentra situado en un lugar oscuro (sin contaminación lumínica) y con horizontes despejados. Esta lluvia tiene una frecuencia considerable.

Qué son en realidad

Aunque hablamos de estrellas fugaces, en realidad son escombros, pequeñas partículas de tan solo milímetros o centímetros de longitud que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, se queman a unos 100 km por encima de la superficie de la Tierra y brillan como un efímero rayo de luz.

De dónde vienen

Los meteoros provienen del asteroide 3200 Faetón, descubierto en 1983, que muchos astrónomos consideran un cometa extinto. Es muy misterioso, quizás tenga incluso una pequeñísima cola de polvo. Faetón, de 512 metros de diámetro, gira alrededor del Sol cada 1,4 años en una órbita que se aproxima mucho a nuestra estrella. Cuando a mediados del mes de diciembre la Tierra atraviesa la corriente de escombros que deja el asteroide en su órbita, se produce esta lluvia de estrellas. [El enigma de Faetón].

Por qué se llaman Gemínidas

Porque el punto del cielo donde parecen «nacer» los meteoros, lo que se llama su radiante, es la constelación de los Gemelos (Gemini), situada cerca de Orión. [El extraño origen de las Gemínidas].

A dónde miro

El centro de visión debe elegirse alejado unos 30º del radiante, según SOMYCE. Las constelaciones de Auriga, Tauro, Orión y Can Mayor son ideales. Los meteoros serán más cortos y lentos cuanto más cerca aparezcan del radiante, y más largos y rápidos cuanto más lejos. Para los nuevos aficionados, la organización recomienda realizar una tarea de reconocimiento de las constelaciones en las noches previas a la observación, o al menos con suficiente antelación. Pero si uno no quiere complicarse, no pasa nada, porque no es necesario encontrar el punto radiante de una lluvia de meteoros para verla. Los meteoros se pueden ver por todo el cielo.

Qué necesito para la observación

A diferencia de muchos fenómenos astronómicos, los meteoros se ven mejor a simple vista, sin telescopios ni binoculares. Lo único que hace falta es algo de intendencia: ir bien abrigado y acomodarse, por ejemplo, en una silla reclinable o en una sencilla manta en el suelo. Desde la revista especializada EarthSky recomiendan darse al menos una hora de tiempo de observación, ya que los ojos tardan unos 20 minutos en adaptarse a la oscuridad. Como aconsejan desde el IAC, «lo más importante es tener un poco de paciencia». Entonces, ya estará listo para contar Gemínidas.

Si no puedo salir de casa...

Durante la noche del viernes 14 de diciembre, desde las 22.30 hora local (una hora más en la península), las Gemínidas se podrán ver en directo desde el Observatorio del Teide (Tenerife) a través de sky-live.tv. Este canal también emitirá imágenes en directo desde el Observatorio de Altas Energías HESS (Namibia) y desde el municipio de Olivenza (Badajoz). Todo para no perderse las Gemínidas 2018.