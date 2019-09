Crean dos embriones de rinoceronte blanco del norte, a punto de la extinción

Los científicos que trabajan para salvar de la extinción a los rinocerontes blancos del norte, especie de la que solo quedan dos hembras -Najin y Fatu, que viven en Kenia- en el mundo, han anunciado que dos de los óvulos fecundados hace diez días se han transformado en «embriones viables».

«Tras 10 días de incubación, dos de los óvulos de Fatu se han convertido en embriones viables que se criopreservarán para una futura implantación», ha informado el Servicio de Conservación de la Fauna keniana (KWS) en su cuenta de Twitter.

