Yuyu: «Yo hago lo que sé hacer. Si gusta, gusta y si estoy desfasado pues me quedo en mi casa»

Uno de los momentos más esperados del concurso era el regreso a las tablas de José Guerrero Roldán 'Yuyu' en este COAC 2025. Tras el estreno de su chirigota Yuyu comentaba sus impresiones «ha sido el regreso soñado. Yo creo que la gente se ha divertido, que se ha reído. Hay muchas chirigotas, algunas gustarán más, otras gustarán menos, pero yo estoy muy contento con la vuelta. Creo que la gente ha disfrutado, se ha divertido, y hay más sesiones, hay más letras, hay más cosas guardadas y yo creo que sí, que ha sido una vuelta muy bonita, de verdad que sí«.

La sensación que quedaba en el Falla era como si no hubieran pasado 15 años desde la última vez que el Yuyu salió a escena. «Eso le digo a los mejores compañeros. Con la gente que ha venido a hacer los ensayos tengo esa sensación, o sea, la gente ha dicho, quillo, es que parece que acabasteis con los Emires y ya vais a continuar. Es que yo no sé hacer otra cosa. Creo que hubiera sido un error plantarse con otra chirigota. Yo hago lo que sé hacer. Si gusta, gusta, y si estoy desfasado, pues me quedo en mi casa, ya está. Pero ya está, yo no paso otra cosa. Con el tiempo no puedo cambiar mi forma de hacer la chirigota, porque también la gente que nos espera, espera esto. Entonces, el mejor piropo que creo que se puede echar es que diga la gente, parece que el Yuyu no se fue«.

En cuanto a su estilo, su sello, ese humor surrealista que es la marca del Yuyu en sus agrupaciones aseguraba que «hay batería de cosas surrealistas. Hoy no hemos llevado ni por asomo lo mejor que teníamos. Ahí tenemos que estar concursando. Y hay pasodobles que están en surrealismo puro y duro. Este ha sido el de Gregorio, ha sido uno. Y hay más.

Sobre las dificultades que ha tenido de cara a este regreso comentaba que «lo más complicado ha sido sacar tiempo de nuestras vidas. Porque aquí tenemos ya cada uno 50 para adelante. Todo el mundo estamos casados, con niños. Y claro, cuando yo saqué la chirigota, dije a la gente, yo la saco, pero tenemos que ensayar entre Cádiz y Sevilla porque si no es imposible. Pero claro, cuando yo vengo para acá o cuando ellos vienen para allá, yo me meto en un coche a las 7 de la tarde y vuelvo a las 1 o 1 y media de la mañana. Son 6 horas, 6 horas y media, que es una peonada. Y cuando ellos vienen para Sevilla, igual. Entonces sacarle todos los días, además del trabajo, de tu familia, sacarle 6 horas a la chirigota, cuesta la misma vida. Eso ha sido lo más complicado. Robarle tiempo a la gente, a nuestras vidas, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Mi mujer, si no hubiera sido por ella, esto no sale, esto es de gloria bendita«.