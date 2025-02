Ventura, el camarero viral de TikTok, aparece en la chirigota del Yuyu: «Mis padres me han hablado de él»

La decimoctava sesión de preliminares ha estado marcada por el regreso de José Guerrero Roldán 'Yuyu'. El histórico autor de la modalidad ha conseguido que pareciera que el tiempo no ha pasado, que los 15 años que separan a los 'Los emires por donde se mire' de 'Los James Bond que da gloria verlos' se queden en nada.

En un momento de la función, Yuyu encarnado en James Bond tenía sed y para saciarla llamó a una figura viral de las redes sociales: Cristian Ventura, el camarero de Tik Tok. «Yuyu, con permiso, buenas tardes», saludó el creador de contenido. «Me gustaría tomar lo de siempre, Ventura. Un martini con vodka mezclado pero no agitado con una aceitunita y un palillo a 14º«, pidió el agente 007. Pero sin éxito. Ventura no tenía eso que le apetecía a Yuyu; sin embargo, podía ofrecerle otra cosa. »Pues ponme un colacao«. »¿Calentito o fresquito?«, preguntaba. »Del tiempo«, contestaba el chirigotero y desaparecía el camarero para continuar con el resto del repertorio. Antes de que bajara el telón y entre aplausos y papelillos, Ventura le llevó la comanda que había pedido Yuyu.

Una experiencia completamente nueva para el joven sevillano de 27 años. «El otro día un señor que se llama Manolo me dijo: Cristian, unos amigos míos salen, el Yuyu, es íntimo amigo mío, y le gustaría que fueras. Y dije: vamos a ir. Es algo nuevo para mí y la verdad que me lo he pasado muy bien«, expresa el camarero viral, quien reconoce haber venido a la ciudad en carnavales y haber seguido el concurso por televisión cuando era pequeño.

«Los carnavales de chico siempre me han gustado». Y, como no puede ser de otra forma, le habían hablado del protagonista de la noche. «Del Yuyu me han hablando mis padres. Cuando se lo dije, me dijeron: 'venga ya'», revela. A pesar de que Ventura ha servido copas en lugares insólitos y delante de muchísima gente, el Falla es diferente. «Impacta, hay mucha gente y el ambiente es muy bueno», concluye.