Tino Tovar pone voz a las afectadas por la ley del 'sólo sí es sí'

La comparsa Caminito del Falla era una de las más esperadas de la segunda noche de Cuartos del COAC. El grupo de Tino Tovar había dejado muy buenas sensaciones en su pase de preliminares y llegó a Cuartos, primera fase en la que se arrastran los puntos, con la intención de pegar un puñetazo en la mesa del Carnaval de Cádiz. Y ahí llegó con dos pasodobles de peso, de los que buscan distanciarse del resto de competidores.

El primero fue un alegato contra la ley del 'sólo sí es sí'. O, para ser más exactos, contra sus consecuencias. Así, narra la historia de María, una mujer que «llora desconsolada» mientras su violador la acosa.

El grupo se pregunta «cómo puede ser que este miserable esté en la calle» a la vez que habla del «fracaso de la justicia en España». Sin citar la ley de manera directa, la comparsa cuestiona cómo puede «quitarle condena a un canalla y que diga su señoría, es que la ley está mal hecha».

Ya para el remate, el pasodoble se remata con un «esta canción no es un cuento de rima carnavalera. Me lo ha contado María que enrabietada me dijo tienes que hacer esta letra».