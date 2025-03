Solidaridad entre carnavaleras en el Falla

Afortunadamente ya no supone una novedad la presencia femenina en las agrupaciones de carnaval. Hay muchas pero aún sigue habiendo algún prejuicio sobre su papel, por lo que la comparsa 'El veneno del rincón' aprovechó el segundo pasodoble para defender el pleno derecho de las carnavaleras a cantar lo que les dé la gana, tal y como ha pasado siempre con los hombres. Si de eso se trata el carnaval.

Las críticas que recibió la comparsa 'We can do... Carnaval' en la pasada edición del concurso, primera agrupación íntegramente femenina en pisar la Final del Falla, han tenido buena parte de culpa en una letra escrita por el autor Roberto Fabio Gómez.

Así lo contaban dos de las componentes de la agrupación, Carmen Tizón y María López, tras la actuación de Cuartos. La idea, al principio, sembraba dudas: «Hay gente que estaba de acuerdo y otra que no, quizás por miedo a que nos hicieran a nosotras las mismas críticas», decía Carmen. «Pero al final dijimos que por qué no».

«Cuando Rober trajo el pasodoble, decidimos que queríamos cantarlo. Por qué van a poder los hombres cantar determinadas cosas y nosotros no», contaba María.

Ambas afirman que no han recibido ningún comentario feo tras el pase de preliminares, pero creen que es posible que después de esta letra sí que haya alguna crítica. No es algo que les preocupe demasiado.

Respecto al resto de agrupaciones en las que cantan mujeres, tienen sentimiento de camaradería, especialmente hacia 'Las musas', expone María: «El año pasado yo no salía y no entendía por qué les decían todos esos comentarios»

«Competimos, claro que sí, pero al final, aunque seamos grupos distintos, estamos todas juntas, no lo sentimos como una lucha», remata Carmen destacando que se están dando pasos en la dirección adecuada pero que aún queda un mundo para que en el carnaval cada persona haga lo que estime oportuno sin recibir un juicio más allá de la calidad de cada elemento de una agrupación.