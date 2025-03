Así ha sido la quinta sesión de preliminares del Concurso de Carnaval de Cádiz del Gran Teatro Falla

Sigue en directo el COAC 2023 en LA VOZ. Este miércoles 25 de enero se presenta con muchos atractivos. La que será la quinta sesión de preliminares del COAC 2023 estará marcada por la actuación del segundo premio en comparsa en la edición anterior, la conocida como comparsa de la cantera, que llega con 'El embrujo de Cádiz'.

La chirigota también tendrá su cuota de protagonismo con la puesta escena de 'La chirigota del Lazio', cuarto premio en 2022 y con la actuación del tándem Bocuñano – Javi 'El Ojo' que traerán una nueva chirigota desde San Fernando.

Cerrará la noche la comparsa de Puerto Real "las que no pierden el tiempo"